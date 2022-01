Batteridrevet tannhelse

Det er mulig å rengjøre tennene like bra med manuell pussing som en elektrisk, men det tar lengre tid. Bruker du en elektrisk tannbørste, er de laget slik at de gir deg en liten puls hvert 30. sekund. Da skal du ha gjort deg ferdig med én side av en tannrad i over- eller undermunnen. Det betyr at du blir styrt gjennom en to minutter lang renselsesprosess. Du kan selvsagt pusse så lenge du vil, men de små, markerte rykkene i børstene gjør at du blir sterkt oppfordret til å holde på i to minutter.

Manuelle tannbørster er stort sett mindre effektive enn elektriske, mener mange odontologer. Derfor bør du pusse lenger med en slik. Men tall fra Academy of General Dentistry viser at de fleste pusser mellom 45 og 70 sekunder, og det er ikke nok til å fjerne plakk. Vil du spare tid på tannpussen, kan det derfor være smart med en elektrisk versjon av børsten.

Det viktige tannkjøttet

Når vi snakker om tannpussing, glemmer vi kanskje en annen viktig effekt. Nemlig at vi også masserer tannkjøttet. Våre stamfedre og -mødre hadde nok et kosthold som utfordret tannkjøttet mer. Hvis tannkjøttet lett begynner å blø, trenger det mer massasje, og det er her tannbørstingen kommer inn som en reddende engel. Gjør du en god tominutters jobb morgen og kveld med en elektrisk børste, er du på den sikre siden.

Grunnen til at dette er så viktig, er at det er tannkjøttet som tetter mot bakterier der tennene gror fram. Dette er kanskje det svakeste punktet i kroppen, hvor bakterier kan komme inn i blodomløpet ved å snike seg inn mellom tennene og kjøttet. Mange peker på svakheten i denne barrieren som årsaken til en rekke sykdommer, der hjertelidelser og kreft er de mest alvorlige.

To prinsipper

Det er to prinsipper som gjelder for elektriske tannbørster: oscillasjon og vibrasjon – og en blanding.

Oscillasjon er mest kjent fra børstene til Oral-B. De var tidlig ute med prinsippet, hvor en liten sirkulær børste roterer fram og tilbake med veldig høy frekvens. Senere har de lagt til flere bevegelser, som mikrovibrasjon. Til sammen gjør bevegelsene som utføres av børstehodet plakkfjerningen veldig effektiv.

For et år siden lanserte selskapet et forbedret prinsipp i den nye iO-serien. Den har en helt ny, magnetisk drivmekanisme og et modifisert prinsipp som er litt mer effektivt. Hodet ligner litt på de tidligere som det er flest modeller av, men avhengig av program roterer det fra 16 til 33 grader samtidig som det pusser.

Det andre prinsippet er vibrasjon, eller kanskje mer presist: en svært rask vrikkebevegelse fra side til side som beskriver en vinkel. Det er Philips som har størstedelen av dette markedet, men de blir utfordret av mange. Rett og slett fordi dette er et enkelt prinsipp som er lett å produsere. Det betyr på ingen måte at det ikke er effektivt.

Apper

Alle børstene vi har sett på, kommer med en app. Den kommuniserer med børsten, og siden den har akselerometre og gyroskoper, kan man avgjøre hva som er pusset og hva som gjenstår. Appen til Oral-B kan også varsle deg om du trykker for hardt.

Appene er utvilsomt nyttige, men vi tror ikke mange bruker dem hver dag. Det er jo grenser for hvor avansert og digitalisert tannpussen skal bli. Det holder for de fleste at børstene gir et lite rykk hver 30. sekund for å minne deg på å bytte flate.

Oral-B iQ 9S

Testens dyreste børste til 2369 kroner har «alt»: det nyeste pusseprinsippet til Oral-B, varsellys for trykk, reiseetui med lader og fargeskjerm. Den har syv pusseprogrammer, som vi fant mer forvirrende enn nyttige. Men du verden for en børste. Det er vanskelig å ikke like denne, men strengt tatt klarer du deg med en billigere modell som gjør akkurat samme jobben uten så mye farger og garnityr.

Vi fant at den er behagelig å bruke og at skjermen som teller sekunder, er nyttig når du kommer ut av tellingen på pussede flater. Men den høres. Dette er den mest bråkete børsten, med et lydnivå på 68 dB på 70 cm hold.

Flere fra Oral-B

Genius X er topputgavene av det opprinnelige, roterende prinsippet. De kan koste fra drøyt 4000 kroner og ned til godt under det halve, uten at de pusser noe dårligere av den grunn.

Det samme kan sies om den nye Pro3-serien – som kjennes helt lik, men er uten app og Bluetooth. Det er til å leve med. Den har trykksensor, og det til veldig mye lavere pris – fra 650 kroner.

Vi har ikke testet denne gangen, men brukt slike lenge. Vi ville valgt den nye iQ-serien av de to. Den virker mer effektiv. Aberet er at børstene er dyrere: Rundt 100 kroner stykket.

Philips

Philips har et helt annet prinsipp, som de fikk da de i sin tid kjøpte amerikanske Sonicare. Her er det også modeller fra latterlig kostbare 3800 kroner og nedover. Vi har testet DiamondClean 9000 til 1699 kroner. Den kommer med induksjonslader i form av et tannglass og et reiseetui som lader via USB. Det trengs sjelden, for en opplading varer til godt over en times bruk. Det er mye pussing.

Tannbørsten har fire programmer og tre hastigheter. Innstilt på heftigste program og høyeste hastighet, som vibrerer 62.000 ganger fram og tilbake i minuttet, virker denne særdeles effektiv. Helt i samme gate som Oral-B iQ 9S. Den har ikke lys, som Oral-B, men håndtaket vibrerer om du pusser for hardt. Den er litt mer stillegående enn iQ-børsten, men 62 dB er fremdeles litt om du lytter til radio.

Oclean

Kinesiske Oclean, som er en veldig stor kinesisk produsent, utfordrer de etablerte i markedet med flere modeller. Vi har testet den dyreste, som bare koster 799 kroner. Her får du veldig mye for pengene. Den har til og med en OLED fargeskjerm og app som kan kobles til via Bluetooth.

Som Philips er dette en sonisk børste, men den er ikke like kraftig som Philips på mest effektive innstilling. Til gjengjeld støyer den mindre. Oclean har valgt å stoppe på 40.000 vibrasjoner i minuttet, for de mener at mer kan gi skader på tannkjøttet. Vi har testet den med den børsten som følger med, og den er vesentlig mykere enn hos de andre. Setter du på en stivere børste, vil den nok føles mer effektiv. I stedet for å lyse opp eller rykke i skaftet om du presser for hardt, tar Oclean saken i egne hender og reduserer intensiteten på pussingen. Smart.

Best i test

Hvilken tannbørste man liker, er i høyeste grad subjektivt. Alle børstene er effektive, men vi holder en knapp på Oral-B iQ og Philips Diamond Clean 9000 på delt førsteplass. Oral-Bs tidligere prinsipp er heller ikke borte, men iQ er hakket vassere.

Elektriske tannbørster er solide saker og skal vare i årevis. Derfor mener vi at du gjerne kan ta i litt for å få en du trives med – og som kan stilles på høy effekt om det passer deg.

Oclean er vesentlig billigere og mye bedre utstyrt enn de andre lavprismodellene som Oral-B og Philips også har. Den er utvilsomt mest skånsom av dem vi har testet, men kjennes ikke like effektiv. I hvert fall ikke med den mykere børsten. På plussiden jobber den stille. Vi målte lydnivået til 41 dB.

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet nr. 10/2021