Denne børsten tar elektrisk tannpuss til et nytt nivå

Det finnes svært mange ulike typer elektriske tannbørster, men i Norge er det to som dominerer. Oral-B og Philips. Med to ulike prinsipper for å rengjøre tenner for plakk, som Karius og Baktus trives i.

Oral-B har langt den største markedsandelen. Men folk har fått øynene opp for Philips sin såkalte soniske teknologi som de kaller Sonicare. Oral-B har i flere tiår utviklet sin oscillerende teknologi der det runde børstehode svinger fram og tilbake noen grader i høy hastighet.

Begge produsentene hevder naturligvis at deres prinsipp er best. Vi har testet begge og det er vanskelig å peke ut en vinner. Begge gjør en god jobb. Og ikke minst; en veldig mye bedre jobb enn manuell tannpuss.

I denne testen ser vi på Oral-B sine iO-tannbørster.

Et nytt prinsipp

Nå tar Oral-B et stort skritt frem med sine nye iO-tannbørster. Det er en teknologi de har utviklet gjennom mange år som nå har nådd markedet. Til en høy pris selvfølgelig.

Ny børste: Det er utviklet helt nye børster tilpasset det nye pusseprinsippet. Foto: Eirik Helland Urke

Vi har testet et eksemplar av den nye toppmodellen et par måneder og må faktisk si at vi er imponert. Tidligere har vi brukt både Sonicare og Oral-B toppmodell Genius X. Begge gjør en ypperlig jobb og det er vanskelig å peke ut en klar vinner.

Men med iO legger Oral-B seg helt klart i front. Den pusser merkbart bedre enn forgjengeren på grunn av en mye mer avansert teknologi. Det å kalle det helt nytt vil være en overdrivelse. Dette er først og fremst en veldig stor forbedring av den oscillerende teknologien de allerede har, men med et nytt tilskudd; mikrovibrasjoner.

Mikrovibrasjoner er nytt

Den stor forskjellen mellom det gamle og nye prinsippet ligger i at iO genererer mikrovibrasjoner i tillegg til oscillasjoner. De har en frekvens på 145 Hz og effekten er merkbar. Den nye børsten føles mer som en sonisk børste, men den er mer effektiv enn noen annen.

Rengjøringseffekten er merkbart bedre, og tannbørsten er mer behagelig og stillegående. Teoretisk kunne man knappe inn på de anbefalte to minuttene til tannpussen, men den holder Oral-B på.

Før og nå: Til høyre er den nye iO-børsen i saktefilm mot dagens toppmodell Genious.

Tidligere har Oral-B oppgitt at toppmodellene har oscillert frem og tilbake opptil 40.000 ganger i minuttet, det vil si 667 ganger i sekundet. Nå oppgir de ikke tallet lenger, men sannsynligvis ligger det i samme område. Vi har hurtigfilmet begge børstene i aksjon med en Huawei P40 som kan ta hele 9600 bilder i sekundet. Vi kan ikke se så stor forskjell, men iO-børsten virker mer aktiv.

I praksis er det ganske stor forskjell og iO rengjør mer effektivt enn forgjengeren. Det nye prinsippet er nok det viktigste, men nye børster som er utviklet til den har også litt av æren.

Ny kraftoverføring

For å overføre både oscillasjonene og vibrasjonene har børsten en mye mer robust mekanisme for kraftoverføring til børsten. I stedet for en litt spinkel metallpinne som vrir frem og tilbake er det et ganske solid plastrør som stikker ut.

Den nye koblingen mellom motor og børsten er en solid metallstang i en plasthylse. Foto: Odd Richard Valmot

Inne i den er det en kraftig drivaksel som kobler seg mekanisk sammen med en tilsvarende aksel i selve børsten slik at den kan overføre både oscillasjon og vibrasjon.

Oral-B snakker om en magnetisk motor, men vi tenker nok at det egentlig dreier seg om et elektromagnetisk prinsipp. Ikke en roterende motor, men en som veksler feltet i takt med oscillasjonene. I tillegg er det nok en tilsvarende mekanisme for å skape vibrasjonene.

Det er lett å fastslå at Oral-B iO er den mest effektive og behagelig elektriske tannbørsten vi har testet. Men den koster.

Lader raskere

iO-børstene lader som før induktivt. Men de står ikke lenger på en styrepinne. Nå holdes de på plass magnetisk til den lille ladeplaten og de lader fra tomt batteri til fullt på tre timer.

Det er dobbelt som raskt som Genius X og veldig mye raskere enn de gamle børstene med nikkelmetallhydridbatterier, som i tillegg var plaget av ganske rask selvutlading.

Tilbyr hjelp

Det er lenge siden slike elektriske tannbørster fikk funksjoner som skulle hjelpe brukeren til å pusse riktig og lenge nok. En ørliten endring i frekvensen forteller når du skal bytte til en ny flate i munnen. Det har også kommet til LED-lys som bytter fra grønt til rødt om du presser for hardt.

Sur eller blid munn, alt etter hvor lenge du har pusset. Foto: Odd Richard Valmot

iO-modellene har nå tatt et skritt videre. De har fått en OLED-skjerm i farge som både forteller det hvor lenge du har pusset og viser frem ulike varianter fjes, fra surt til nøytralt og så til fullt smil når du er i mål. Morsomt, men det gode gamle rykket er mer effektivt.

Skjermen viser også ladesituasjonen når du er ferdig med å pusse og den vil si fra når du har brukt børsten i så mange timer at det er på tide å bytte.

Det er selvfølgelig ikke noe man kan bruke om det er flere som har sine egne børster og som deler på samme enhet.

Bluetooth

Det er heller ikke nytt at slike børster har Bluetooth og kan kommunisere med en app. Her får du mer effektiv assistanse, for via bevegelsessensorene i børsten kan den avgjøre hvor i munnen du har børstet. Det er lett å gå litt raskt over noen områder og stå for lenge på andre. Da er ikke alt på stell etter to minutter.

Vi brukte over tre minutter første gangen vi benyttet appen, før den godkjente pussingen og overrakte en «Sparkling Star» pussemedalje. Dette er ikke noe man gidder hver gang, men vi må medgi at appen har en sterk læreeffekt slik at man unngår feil.

Støyer mye mindre

En elektrisk tannbørste er en kilde til støy og vibrasjoner. Ikke veldig mye, men iO er et stort skritt framover på dette området. Vi har målt støyen med en enkel måler som på ingen måte er noe labinstrument, men der forrige toppmodell Genius X slår ut på 72 så havner iO-børsten på 64. Forskjellen er veldig tydelig. iO vibrerer også mindre enn forgjengeren

Det tok over tre minutter å bli premiert med medalje for skinnende rene tenner. Foto: Odd Richard Valmot

Tre utgaver

iO kommer i først omgang i tre utgaver; 7, 8 og 9. Den «billigste», modell 7 til 2295 kroner, har sort/hvitt-skjerm og fem ulike pussemoduser. For 200 kroner mer får du fargeskjerm i modell 8 og nok en pussemodus.

Ikke bare tenner Rengjøring av tenner er viktig. Det vet alle. Det alle ikke er like oppmerksomme på er at tannkjøttet også trenger daglig pleie. Tannbørsting har en masserende effekt på tannkjøttet og holder det sunt. Det er viktig av flere årsaker, men den viktigste er at det må fungere godt i den sonen der tannkjøttet ligger inntil selve tannen. Er ikke ting på stell her kan bakterier og andre mikroorganismer finne veien fra munnhulen og inn i blodbanen. Det kan bli verre enn et lite hull i en tann. Mange odontologer peker på at dette kan være den verste snarveien inn i blodbanen og at mange sykdommer skriver seg fra dette, som igjen kommer fra dårlig tannhygiene. Da er prisen for en god elektrisk tannbørste og de to minuttene morgen og kveld en svært god investering.

Modell 9 topper prislisten med 3195 kroner. Da er utvalget av farger på børsten større, man får syv pussemoduser og det følger med et reiseetui som kan lade børsten via en USB-lader. Modell 9 får også tilgang til et 3D-bilde av tennene i appen.

Etuiet kan være nyttig, men alle pussemodusene er vi tvilsomme til. Vi ble ganske raskt enige med oss selv om at intens er den mest effektive og de andre er stort sett bare til pynt.

Nye børster koster 219 kroner for to og 399 kroner for fire.

Kjøpe eller ikke?

Har du en god elektrisk tannbørste må du vurdere om du har råd til å betale for en som gjør jobben, men på en litt bedre og raskere måte.

Har du ikke elektrisk tannbørste bør du absolutt investere i en. Elektrisk børsting er bedre enn manuell og helsen din har godt av det.

Vil du bruke penger på en av iO-børstene er er det kanskje ikke så dyrt når du ser at en slik skal vare i minst fem år. Sannsynligvis lenger. I løpet av fem år skal du pusse to ganger om dagen– altså 3650 ganger. Det blir godt under en krone per puss pluss noen øre til å skifte børster underveis.