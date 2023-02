Bane Nors styreleder vil ha færre selskaper på jernbanen 

Cato Hellesjø er både styreleder i Bane Nor og konsernsjef i Sporveien. Bane Nor er i hardt vær, mens Sporveien tilsynelatende går på skinner. De to selskapene er organisert helt ulikt: Mens Sporveien gjør så å si alt på Oslos T-bane og trikk, er Bane Nor bare et av mange selskaper på jernbanen. Foto: Eirik Helland Urke