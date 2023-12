Mandag 4. desember måtte Bane Nor stenge trafikken på Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn etter pålegg fra Jernbanetilsynet.

Årsaken var at strekningen de siste fem årene har blitt kjørt på midlertidige brukstillatelser.

Fredag kunne Bane Nor opplyse at strekningen endelig har fått permanent godkjent brukstillatelse.

Roser rask saksbehandling

– Vi er glade for at Statens jernbanetilsyn har behandlet vår søknad så raskt, og gitt oss permanent tillatelse til å kjøre tog mellom Larvik og Porsgrunn. Vi beklager denne situasjonen overfor de reisende, og er fornøyd med at togene kan kjøre som de skal på strekningen, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane Nor i en pressemelding.

Bane Nor mottok den første tidsbegrensede tillatelsen for bruk av strekningen mellom Larvik og Porsgrunn 8. august 2018. Siden den gang har de kjørt på åtte midlertidige tillatelser frem til Statens Jernbanetilsyn stengte hele strekningen 1. desember.

Da hadde Bane Nor mottatt dagsbøter i to måneder, på totalt 610.000 kroner.

Må endre rutiner

Så langt har verken Bane Nor eller Jernbanetilsynet kunne si noe om hvorfor det har tatt så lang tid å få dokumentasjonen på plass.

Eriksen opplyser at Bane Nor nå skal sette i gang en grundig gjennomgang for å se på hvordan det kunne skje.

– Nå starter vi jobben med å finne ut av hvilke systemer og rutiner vi må endre for å unngå at vi havner i tilsvarende situasjon igjen. Det er vanskelig å forstå hvorfor det har tatt over fem år å levere nødvendig dokumentasjon til Statens jernbanetilsyn og få på plass en permanent tillatelse. Det er dette vi må komme til bunns i, sier han.