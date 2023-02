Etter flere ukers hemmelighold om åpningen av Follobanen samlet Bane Nor igjen pressen fredag formiddag.

Her bekreftet de at Follobanen åpner 5. mars.

– Vi har hatt møte i dag med Vy og Jernbanedirektoratet. Vi har i samråd med dem blitt enige om at vi åpner Follobanen for trafikk 5. mars, sier konsernsjef Gorm Frimannslund på pressekonferansen.

– Så sikre som vi kan bli

Fra 5. mars blir dermed rutetilbudet på Follobanen og Østfoldbanens lokallinje det samme som det var da banen åpnet 11. desember 2022. Fram til da fortsetter testkjøringen og ferdigstilling av anlegget.

– Vi er så sikre som vi kan få blitt på at vi åpner 5. mars. De analysene og testene vi har gjort viser at dette går bra så langt vi kan se det, sier Frimannslund.

Så lang skal arbeidet med å reparere Follobanen ha kostet drøye 60 millioner kroner, ifølge utbyggingsdirektør Stine Undrum. Frimannslund anslår at arbeidet totalt vil koste i underkant av 100 millioner kroner når alt er ferdig.

Summen inkluderer alt av utbedringsarbeider, ekstrakostnader forbundet med trafikkavvikling og kostnader intern i Bane Nor.

En stor del av kostnadene er knyttet opp til garanti- og reklamasjonssaker med entreprenørene. Dermed håper Bane Nor at andelen staten må betale blir mye lavere.

Måtte stoppe testingen

Til og med dagen i dag, fredag 24. februar, vil det ha blitt gjennomført over 400 togbevegelser gjennom Blixtunnelen. Selv om det meste har gått som det skal, kan utbyggingsdirektør Stine Undrum avsløre at det har blitt avdekket noen feil og mangler i løpet av testperioden.

Hun forteller at de 16. februar gjennomførte en kortslutningstest. Resultatene av den førte til at all testkjøring ble stoppet i flere dager.

– Da ble det registrert forsinket utkobling på en bryter. Vi stoppet testkjøringstrafikken i noen dager, fikk inn våre leverandører og noen eksperter, og gjennomførte en ny kortslutningstest på mandag 20. februar. Da så vi at denne bryteren fungerte som forventet, sier hun.

Undrum forteller at Bane Nor anser risikoen for å oppdage noe som fører til ytterligere utsettelser som svært lav.

– Vi har et meget robust anlegg. Det vil fungere godt og etter hensikten, sier hun.

Utbyggingsdirektør Stine Undrum bekrefter i dag at Follobanen åpner igjen 5. mars. Foto: Eirik Helland Urke

Én måneds testkjøring

Onsdag meldte TU at Bane Nor jobber for å åpne Follobanen 5. mars. Dette fikk TU bekreftet av Bane Nor. Avgjørelsen skulle tas fredag.

Bane Nor har testkjørt Follobanen siden 5. februar. Når banen til 36,8 milliarder kroner åpner vil de altså ha testkjørt i én måned. Det er nesten dobbelt så lenge som de planla å teste i januar. Da la de opp til 16 dagers testkjøring.

– Vi gjennomfører et omfattende testprogram der vi både kjører testturer med tog, gjennomfører ulike tester og måler og analyserer data vi samler inn. Hele hensikten med testprogrammet er å avdekke utfordringer og reparere der det eventuelt trengs før vi kan åpne banen igjen. I løpet av testprogrammet har vi avdekket mindre feil som har blitt utbedret, skrev Bane Nors pressesjef Anne Kirkhusmo i en e-post til TU sent tirsdag kveld.

Planen til Bane Nor er å fortsette med testing på dagtid, parallelt med Østfoldbanen, helt frem til åpningen av Follobanen. Som en del av testprogrammet gjennomgås og analyseres alle målinger gjort under testturene.

– Testresultatene viser at målingene er tilfredsstillende. Vi finner ingen avvik frem til nå. Vi vil fortsette å gjennomgå testresultatene fortløpende, sier Undrum.

Sluttet med datoer for å unngå negative oppslag

Follobanen er det dyreste samferdselsprosjektet vi har hatt her i landet, med en kostnad på nesten 37 milliarder kroner. 19. desember måtte den stengt en uke etter at den åpnet, etter at det oppstod varmgang og røykutvikling i et koblingshus i Ski.

Bane Nor har kommunisert flere gjenåpningsdatoer for banen, blant annet 27. desember, 1. februar og 12. februar.

Til slutt nektet de å oppgi noen åpningsdato, selv om de innrømmet at de opererte med tentative datoer internt. Årsaken var at de ville unngå negative presseoppslag ved utsettelser.