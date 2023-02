Bane Nor bekrefter til TU: Jobber for Follobane-åpning 5. mars

Bane Nor jobber for å åpne Follobanen 5. mars. Førstkommende fredag skal de avgjøre om banen er klar for driftsetting denne datoen.

Det bekrefter Anne Kirkhusmo, pressesjef i Bane Nor, i en e-post til TU sent tirsdag kveld. Svaret kommer etter at TU tirsdag spurte Bane Nor om hvorfor banen ikke er åpnet enda – det skulle den vært dersom Bane Nor hadde fulgt sitt opprinnelige testprogram fra januar.

– Vi har ikke fastsatt dato for når Follobanen åpner for persontrafikk igjen, og så snart vi gjør det vil vi informere pendlerne og øvrige reisende om dette. Vi jobber med noen arbeidsdatoer i samarbeid med Vy, blant annet for at Vy skal kunne planlegge trafikken med et par ukers horisont, skriver hun.

TU har tidligere også fått opplyst denne datoen fra Vy, i og med at de har behov for å planlegge rutetilbudet.

– Hensikten er å avdekke og reparere

Det betyr at perioden med testkjøring i alle fall blir rundt dobbelt så lang som Bane Nor egentlig planla i januar. TU har spurt Bane Nor hvorfor banen ikke er åpnet enda, gitt at den opprinnelig planlagte testperioden nå er over.

Kirkhusmo svarer ikke på spørsmålet, men sier at de har avdekket noen mindre feil som har blitt utbedret.

– Vi gjennomfører et omfattende testprogram der vi både kjører testturer med tog, gjennomfører ulike tester og måler og analyserer data vi samler inn. Hele hensikten med testprogrammet er å avdekke utfordringer og reparere der det eventuelt trengs før vi kan åpne banen igjen, sier hun.

Problem med bryter

Aftenposten skriver onsdag at det oppstod utfordringer under under en kortslutningstest på banen forrige uke. Flere dager med testkjøring skal siden ha blitt avlyst, ifølge avisens anonyme kilder. Kirkhusmo opplyser til Aftenposten at problemet var en forsinket utkobling på en bryter og at forholdet blir utbedret. Denne uken ble det ifølge avisen utført ny kortslutningstest hvor bryteren fungerte som forventet.

Til TU forteller Kirkhusmo at testkjøringen vil foregå til banen åpner for trafikk.

– Testkjøringen med tog går bra. I dag har vi kjørt 39 testturer med tog mellom klokken ni og 15. Testkjøringen vil pågå fram til Follobanen åpner for trafikk. Vi har kjørt testturer med tog siden søndag 5. februar, men hatt noen opphold underveis i testkjøringen for å analysere enkeltforhold nærmere, skriver hun i e-posten.