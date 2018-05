Bakke-Jensen: Ikke mulig å leie stridsvogner fra 2019

Det fremgår av revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram tirsdag.

Kravet var ett av fire sentrale punkter i avtalen om fremtidens landmakt fra i fjor høst.

– Når det gjelder lån og leasing av stridsvogner, er det ikke kapasitet tilgjengelig, slik noen trodde det skulle være. Det lot seg ikke gjøre å oppfylle det kravet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

Han viser til at regjeringen har forfulgt sporet så langt det har latt seg gjøre, uten å komme i mål.

Stridsvogner i 2025

I avtalen legger Stortinget til grunn at landmakten skal ha en moderne stridsvognkapasitet.

– Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om lån eller leasing av stridsvogner tilgjengelige fra 2019 for å oppnå en raskest mulig oppgradering av brigadens stridsvognkapasitet, heter det.

Bakke-Jensen viser til at det i langtidsplanen for Forsvaret klargjøres at Norge skal kjøpe nye stridsvogner for å ha en moderne kapasitet.

– Vi fortsetter programmet for å skaffe oss moderne stridsvognkapasitet. Nye stridsvogner vil komme rett etter 2025.

Tre helikoptre på Bardufoss

Regjeringen fikk også en bestilling fra Stortinget om å sikre Hæren dedikert helikopterstøtte.

Bakke-Jensen har konkludert med at spesialstyrkene på Rygge, for å løse de oppgavene de er tiltenkt i langtidsplanen, må ha 15 helikoptre. Det betyr at tre helikoptre blir igjen på Bardufoss.

– De som flyttes til Rygge, har nødvendig kompetanse for å fly for spesialstyrkene. De som flyr for Hæren, kan ikke fly for spesialstyrkene, sier Bakke-Jensen.

Han erkjenner samtidig at regjeringen må se videre på alternativ, supplerende kapasitet for Hæren. Regjeringen viser i revidert budsjett til at det i løpet av året ferdigstilles en avtale hvor man ser på innleie av sivile helikoptre til Hæren.