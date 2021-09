Avis: BMWs elektriske 5-serie kommer i 2023

BMW står klare til å slippe løs sin nye SUV iX og sedanen i4 på markedet. Neste modell ut kan bli den første elektriske 5-serien.

Ifølge den tyske avisen Focus Onlines kilder, skal BMW presentere ny 5-serie i elbilvariant. Bilen skal også komme i to såkalte M-utgaver, som vil si at de har ekstra høy ytelse.

Bilen skal kalles i5, og komme på markedet om to års tid. M Performance og M-utgavene av i5 skal komme med motoreffekt på minst 515 kilowatt, skriver avisen. Planen skal angivelig være å slippe disse i 2024.

i5 vil dele drivlinjeteknologi med iX, i4 og iX3, BMWs femte generasjon elektriske drivlinje. Det skal tilbys varianter med bak- og firehjulstrekk, og batteripakker på inntil omtrent 100 kilowattimer

Ulik bensinvarianten i front

i5 vil ha design som skiller seg fra den øvrige 5-serien, og avisen hevder det i all hovedsak er fronten som skal se annerledes ut. Det skal gi et forholdsvis dempet uttrykk sammenlignet med det BMW har laget til SUV-en iX. Dette fordi i5 i større grad trenger å appellere til firmabil-segmentet i hjemmemarkedet, skriver avisen.

Interiøret skal ifølge avisen ligge tett opp mot det BMW har vist frem i iX og i4.

Den kommende bilen skal gå i konkurranse mot Mercedes-Benz EQE og den kommende Audi A6 E-Tron, som er i samme markedssegment. M-variantene vil antakeligvis også gjøre valget vanskeligere for de som vurderer Porsche Taycan, Audi E-Tron GT eller Tesla Model S Plaid.

Bygges på delt plattform

BMW fortsetter for øvrig å bygge biler på delte plattformer. Dermed vil det lanseres en 5-serie med forbrenningsmotor samtidig. Produsentens plattform kalles CLAR (Cluster Architecture), og har vært i bruk siden 2015, da 7-serien ble lansert.

BMW i4 og 4-serien er bygget på den samme plattformen, som muliggjør nærmest fritt valg av drivlinje. Valgfri drivlinje er sentralt i produsentens fremtidsplaner, og skal gjøre det enklere å fase inn flere elbiler etter hvert som etterspørselen øker.

Det bayerske bilmerket er ventet å sette fart på elektrifiseringen de kommende årene. De har hatt elbilen i3 i salg siden 2013, men deres neste elbil, iX3, kom ikke på markedet før i år. Det ligger nå an til at i3 fases ut neste år, og skal erstattes av iX1.

Til tross for at BMW bare har hatt én elbil på markedet i Norge alle disse årene, er BMW i3 en av tidenes mest solgte elbiler her. Den er den fjerde mest registrerte elbilen i Norge, med nær 30.000 eksemplarer så langt.

Bare i år har det blitt registrert nær 1600 eksemplarer, som gjør den til den 18. mest registrerte i år ifølge Elbilstatistikk.no. Til sammenligning er SUV-en iX3 den 20. mest registrerte elbilen så langt i Norge, med noe over 1500 eksemplarer.