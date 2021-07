Avis: BMW i3 fases ut tidligere

BMW i3 har vært i salg i Norge siden 2013 og er et vanlig syn på våre veier. Nå skal BMW være klare for å sløyfe den gamle kjenningen fra modellprogrammet sitt.

At bilen ikke skulle få en direkte oppfølger, var allerede kjent. I USA går den ut av salg denne måneden, ifølge BMW Blog. Nå skriver den tyske bilindustriavisen Automobilwoche at produksjonen av i3 kan avsluttes neste år, eller senest 2023.

Det tyder på at produksjonen ikke vil fortsette frem til 2024, som BMW antydet i desember 2019.

Hovedårsaken hevdes å være økende konkurranse innad i BMW-gruppen, hvor i3 konkurrerer direkte med Mini Cooper SE, som deler drivlinje med i3.

Erstattes av iX1

En BMW-talsperson sier til avisen at produsenten vil erstatte i3 med iX1, som skal lanseres neste år. Dette er en liten SUV, laget for å appellere til markedet for kompakte premiumbiler. Denne bilen skal være utstyrt med teknologi som er mer moderne enn den som finnes i i3, og den vil ha lengre rekkevidde.

Dette vil forenkle elbilproduksjonen hos BMW. Mens elbilvarianten av Mini Cooper lages på samme produksjonslinje som forbrenningsmotorvarianten, er i3 en såpass spesialisert design at den krever en produksjonslinje for seg selv. Det skyldes blant annet at den har chassis i karbonfiber.

BMWs strategi er å tilby biler med ulike motoralternativer bygget på samme produksjonslinje, så en iX1 kan tenkes å bli satt sammen på samme linje som fossilvarianten X1.

Toppår i 2019

I3 hadde sitt toppår i 2019, da det ble produsert nærmere 40.000 eksemplarer. På grunn av korona fikk produksjonen et knekk i 2020. Det rullet rundt 28.000 eksemplarer ut av fabrikken det året. I år er produksjonen rammet av halvledermangel.

Bilen er en av de mest solgte elbilene i Norge. Det har til sammen blitt registrert over 29.000 eksemplarer, noe som gjør den til landets fjerde mest registrerte elbil etter Tesla Model 3, VW e-Golf og Nissan Leaf. I år er det registrert nær 1200 eksemplarer, og den er så langt på 16. plass blant de mest registrerte bilene, ifølge Elbilstatistikk.no.

Bilen har fått flere oppgraderinger siden den ble lansert. Blant annet har batterikapasiteten vokst fra 22 til 42 kilowattimer siden 2013.