Avinor kjøper nytt elfly i stedet for å reparere det som havarerte

For to år siden mottok Avinor og Norges luftsportforbund (NLF) Norges første elfly. Dette var av typen Pipistrel Alpha Electro og ble brukt til en rekke demoflygninger fram til det gikk galt 14.august i fjor:

Under innflyging til Gullknapp lufthavn i Arendal stoppet motoren og måtte flyet nødlande i Nornestjønn og endte opp ned, flytende i vannet. Det gikk bra med begge om bord.

Avinor og NLF har vurdert å reparere flyet, men har nå i stedet besluttet å kjøpe et nytt elfly - fra samme produsent.

Dette er et Pipistrel Velis Electro som i juni ble det første elflyet til å motta typesertifisering fra europeiske luftfartsmyndigheter (Easa).

– Derfor kan det blant annet brukes til pilotopplæring. Dette synliggjør at utviklingen av elektrifiserte fly går fremover, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i NLF, i en pressemelding.

Elflyet som havarerte var et eksperimentelt fly, uten sertifisering, og godkjent for bruk gjennom et såkalt «særskilt luftdyktighetsbevis» fra Luftfartstilsynet.

Neste vår

Avinor og NLF opplyser at de i januar mottok takst for reparasjon av det havarerte flyet (LN-ELA). Ifølge denne rapporten er skroget tilnærmet uskadet og kan gjenbrukes, men at alt annet må byttes fordi flyet var nedsenket i vann.

Ulykken undersøkes fortsatt av det som for to dager siden byttet navn til Statens havarikommisjon (SHK). Det er på det rene at den utløsende årsaken til ulykken var at elmotoren stoppet, og de foreløpige undersøkelsene tyder på at begge hovedbatteriene fortsatt hadde høy ladestatus og kapasitet igjen da motorsvikten oppsto.

Reparasjonskostnaden er sammenliknbar med kostnaden knyttet til å anskaffe nytt fly av samme type. Prisen for et Velis Electro 600 er cirka 1,7 millioner kroner, og det meste av dette dekkes av forsikringen. Flyet skal etter planen leveres i mai 2021 og får base i Oslo.

Satser videre

Avinor påpeker at et nytt elfly er en viktig del av satsingen på å elektrifisere luftfarten.

– Det er vanskelig å se for seg en verden uten luftfart, men klimagassutslippene må reduseres. Avinor jobber offensivt sammen med andre aktører i luftfartsbransjen med null- og lavutslippsløsninger og koronapandemien forandrer ikke på det, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i pressemeldinga.

Han mener at Norge er spesielt egnet til å være et foregangsland for en mer bærekraftig luftfart.

– Vi har et kortbanenett der elektrifiserte fly kan spille en viktig rolle. Avinor skal sørge for at infrastrukturen er på plass, om det er lading av batterier eller hydrogen til brenselceller som blir etterspurt. Vi har stor tro på at fremtidens luftfart er utslippsfri, sier Falk-Petersen.

Lang elflyerfaring

Det nye elflyet er av omtrent samme størrelse som det forrige og har sammenlignbare ytelser. Velis Electro bygger på SW 121 og er en toseter primært beregnet på skoleflyging.

Det får framdrift av en elmotor som yter 57,6 kW. Motoren, som Pipistrel har utviklet i samarbeid med Emrax og Emsiso, ble Easa-sertifisert et par uker før flyet. Det er to batterier med samlet energikapasitet på 24,8 kWh. Det ene batteriet er plassert i snuta og det andre bak kabinen og kobles automatisk ut ved feil. Det ene batteriet kan levere tilstrekkelig effekt til å fly videre, inkludert utklatring.

Pipistrel Velis Electro Seter: 2

Vingespenn: 10,71 m

Tomvekt (med batterier): 428 kg

Maksimal avgangsvekt (MTOW): 600 kg

Nyttelast: 172 kg

Motoreffekt: 57,6 kW

Marsjfart (optimal rekkevidde): 90 knop (167 km/t)

V NE : 108 knop (200 km/t)

: 108 knop (200 km/t) Steilehastighet (ved maksvekt og landingskonfigurasjon): 45 knop

Utholdenhet: 50 minutter (pluss reserve)

Batteri: 24,8 kWh

Klatreevne: 647 ft/min (3,3 m/s)

Avgangsstrekning gress/asfalt: 246/241 m

Både batteri og motor er væskekjølt. Pipistrel anslår at denne elektriske drivlinja vil ha om lag dobbelt så lang levetid som tidligere generasjoner. Den slovenske flyprodusenten kan slå i bordet med hele tolv års erfaring med elektrisk flyging.

Sertifiseringsprosessen har tatt under tre år, der Easa og Pipistrel har samarbeidet tett med bidrag fra luftfartsmyndighetene i Sveits og Frankrike. Pipistrel skal levere 31 Velis Electro til sju ulike nasjoner i løpet av dette året. Lanseringskunden er sveitsiske AlpinAirPlanes GmbH.

Donert til museum

Også LN-ELA vender hjem til Norge, riktignok ikke i luftdyktig stand.

I stedet er det Norsk luftfartsmuseum i Bodø som får gleden av å stille ut LN-ELA. For dem som er interesserte i det være seg sivil eller militær luftfart er det mye godbiter på dette museet, og flere kommer stadig til:

I juni ble det tidligere politihelikopteret LN-OCP, et Airbus EC135 T2+ fløyet dit.