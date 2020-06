Her er det gamle Braathens SAFE-flyet hjemme igjen på Sola etter 49 år

Tirsdag 2. juni 2020 ble en stor dag både for flyentusiaster og hundekjørermiljøet.

Klokka 15.23 landet det tidligere Braathens SAFE-flyet LN-SUB på Sola lufthavn igjen, 49 år etter at det var her sist. Og dessuten i de samme fargene det hadde da det ble solgt i 1971. Siste stoppested for flyet blir Flyhistorisk museum på Sola.

Passasjerene besto av hundekjøreren Thomas Wærner (47) og hans 16 hunder som har sittet fast i Alaska siden de vant Iditarod-løpet 18. mars.

Ville se norsk natur

Det er direktør Robert Everts, sjefen i Everts Air Cargo som har eid flyet de siste årene, som var fartøysjef på fergeflygingen fra Fairbanks i Alaska. Da han ankom norsk luftrom fløy han rett østover over Bergen og Flesland, men det skyldtes ingen problemer, kun at han ønsket å se litt norsk natur før han landet på Sola, får Teknisk Ukeblad opplyst.

Det ble en verdig siste ferd. Det 64 år gamle flyet kom inn nordfra over Hafrsfjord og Sømmevågen, gjennomførte deretter en lav overflyging slik at tilskuerne fikk oppleve lyden av fire stempelmotorer, før det satte hjulene ned på det vi får anta er flyets siste hvilested. Det er ikke satt av penger til det ganske formidable driftsbudsjettet som må til for å holde et slikt fly flygedyktig.

DC-6B-veteranen ble først møtt med vannsalutt fra to brannbiler og deretter en mottakskomité med tollere i fremste rekke og deretter ordfører og museumsledelse.

– Det var en spennende tur, ikke minst fordi vi måtte snu med noen mindre tekniske problemer like etter avgang fra Fairbanks. Men dette er utrolig dyktige piloter som er vant til å fly under vanskelige forhold i Alaska og vet hva de holder på med. Nå gleder jeg meg til å komme hjem til det normale livet med familien igjen, sa Wærner som før øvrig hadde fått sitte foran og styre flyet en liten time over Grønland.

Braathens-fargene

For Sola og kommunen er flyet og Braathens-historien det forteller en viktig del av historien, understreket ordfører Tom Henning Slethei.

– Dette er et viktig samferdselshistorisk bidrag. Historien om selve arbeidet med å få flyet hjem igjen er også utrolig. Det ville gitt gode odds for å spå at jeg som ordfører skulle stå her og ta imot vinneren av verdens mest prestisjefulle hundeløp som nettopp har ankommet i et 64 år gammelt fly, sa han.

Egil Endresen som er leder i venneforeningen ved Flyhistorisk museum Sola, gikk gjennom noen av det siste årets begivenheter som ledet fram til landingen tirsdag: Etter den første overdragelsesavtalen skulle flyet blitt levert i fjor, men dette måtte utsettes fordi Everts Air Cargo behøvde flyet i arbeidet med å bekjempe flere store skogbranner i Alaska.

På grunn av vintervær ble flygingen utsatt fra til 28. mars i år, men da var det koronaepidemi og skyhøy dollarkurs som satte en stopper for prosjektet. Så kom det endelig et heldig sammentreff med at Thomas Wærner og hans sponsorer kunne bidra. Dette var eneste muligheten for ham å få hjem et hundespann før tidligst til høsten.

– Det har vært et meget godt samarbeid mellom alle parter, og ikke minst Everts som har levert mye mer enn vi ba om. Det er på deres initiativ at flyet er omlakkert, og dette var nok den siste gangen vi så et fly i Braathens-fargene over Sola lufthavn, sa Endresen.

«Social Distancing - Nome to Norway 2020» samt noen sponsormerker, var ekstradekor som ikke hører med til det originale Braathens SAFE-fargeskjemaet.

Utmerket stand

Det 64 år gamle flyet er det siste gjenværende eksemplaret av totalt sju Douglas DC-6B Cloudmaster som Braathens SAFE opererte i perioden 1962-1973. De øvrige flyene er for lengst hugget opp.

Det aktuelle flyet er det første Braathens anskaffet. Det har serienummer 45496 og fløy med registreringa LN-SUB. Det startet sin karriere i 1956 hos Cathay Pacific i Hongkong, og har etter norgesoppholdet blitt brukt både som vannbombefly og til frakt av drivstoff.

DC-6 ble bygd i mer enn 700 eksemplarer av Douglas Aircraft Company fra 1946 til 1959. Pan Am brukte flytypen til å opprette sine første transatlantiske turistklasseflyginger i starten av 1952.

Flytypen var viktig i oppbyggingen av det norske innenriksnettet, med flyginger fra Oslo til Stavanger, Trondheim og Ålesund, samt charterturer til utlandet. Også SAS benyttet flytypen i perioden 1948 til 1963, da selskapet hadde 20 DC-6/DC-6B i drift. Sju av dem var registrert i Norge. Det var denne flytypen som ble brukt på deres første polarrute i 1954.

Flere talere var inne på at det er en viss vemod i at de nå har vært drift på propellene for siste gang.

– Det er imponerende hvor godt disse flyene holder seg. Dette er en flytype vi fortsatt bruker i vår virksomhet, ikke bare som hobbyfly. Det er sjelden vi får muligheten til å levere et fly til utstilling. Vanligvis ender de som delefly og opphugging når de har gjort nytten sin. Dette eksemplaret er i utmerket stand. Jeg kunne hoppet inn nå, gitt gass og fløyet til Honolulu. Så stor tiltro har jeg til maskinen, sa Robert Everts på en pressekonferanse på Sola.

Everts har faktisk tenkt å holde flytypen i lufta i ytterligere ti år. Propellflyene er nyttige for å kunne nå enkelte av utpostene som ikke har veiforbindelse og kun korte grusbaner.