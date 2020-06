Det gamle DC-6-flyet har fått Braathens-farger og er på vei til Sola

Snart 50 år etter at det sist forlot Sola lufthavn, er Douglas DC-6B Cloudmaster-flyet LN-SUB på vei tilbake.

Flyet tok av fra Fairbanks i Alaska mandag, og etter planen vil det tidligere Braathens SAFE-flyet lande på Sola i 14.30-tida tirsdag.

Her blir det mottakelse for det nylakkerte veteranflyet, som også har med seg hundekjøreren Thomas Wærner og hans hunder.

Siste flyging

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, har det vært en del fram og tilbake før det endelig klaffet for Flyhistorisk museum å kjøpe og hente hjem det 64 år gamle flyet er det siste gjenværende eksemplaret av totalt sju DC-6B som Braathens SAFE opererte i perioden 1962-1973. De øvrige flyene er for lengst hugget opp.

For et par måneder så det stygt ut for prosjektet som følge av koronaviruset. Det handlet først om flyrestriksjoner og deretter om forhøyet dollarkurs. Løsninga var blant annet et samarbeid med Wærner og hans sponsorer. Han hadde sittet fast i Alaska siden han vant Iditarod-løpet 18. mars, og får nå haik hjem.

Motortesting av DC-6B-flyet i Fairbanks etter omlakkering. (Video: Robert Everts/Jærmuseet)

Av hensyn til de 16 hundene skal flygingen gjennomføres så raskt som mulig. Dette er den siste flyturen flyet gjør før det nå blir utstillingsobjekt. Det ligger ikke i planene å holde flyet i flydyktig stand.

– Flyet og flytypen i seg selv representerer mange historier, og nå på tampen har vi fått enda en med Wærner og hundene. Men det viktigste er at dette gir oss en ny mulighet til å formidle den sivile luftfartshistorien på Sola, med Braathens SAFE som viktigste del, sier direktør i Jærmuseet Målfrid Snørteland.

– Det blir et skikkelig blikkfang utenfor Flyhistorisk museum Sola og på sikt er planen å innrede en utstilling inne i flyet, legger hun til.

Den tekniske hovedbasen på Sola var en hjørnestensbedrift og det er mange tidligere Braathens-ansatte som vil være til stede for å ta imot flyet tirsdag ettermiddag.

Braathens-farger

Før avgang fra Alaska har DC-6B-maskinen vært i lakkeringshallen og fått tilbake fargeskjemaet det hadde da det ble satt i drift hos Braathens SAFE i 1962 og fram til det forlot Sola i 1971. Det vil si, helt originalt er det ikke, det er også noen sponsorer som skal ha litt valuta for pengene de har spyttet inn i prosjektet.

Etter at flyet ble trillet ut ble det fire Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp-motorene testkjørt på bakken, som videoen viser. Den er laget av Everts-sjef Robert Everts som for øvrig også er pilot på ferden til Sola.

Jærmuseet opplyser at flyet måtte snu etter den første avgangen fra Fairbanks på grunn av problemer med en «propeller governor» (regulator), men at dette kjapt ble fikset av teknikerne i Everts Air Cargo, der flyet inntil i fjor høst var i daglig drift som fraktfly.

Dette var det første DC-6-flyet som Braathens anskaffet. Det har serienummer 45496 og fløy med registreringa LN-SUB. På sin siste ferd bruker det fortsatt N151. Flyet startet sin karriere i 1956 hos Cathay Pacific i Hongkong.

Flytypen var viktig i oppbyggingen av det norske innenriksnettet, med flyginger fra Oslo til Stavanger, Trondheim og Ålesund, samt charterturer til utlandet. Også SAS benyttet flytypen i perioden 1948 til 1963, da selskapet hadde 20 DC-6/DC-6B i drift. Sju av dem var registrert i Norge. Det var denne flytypen som ble brukt på deres første polarrute i 1954.