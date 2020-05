Perfekt match: Braathens gamle DC-6, Thomas Wærner og hundene flyr hjem sammen

I mange år har Flyhistorisk museum Sola jobbet med å kjøpe og hente hjem et 64 år gammelt tidligere Braathens SAFE-fly av typen Douglas DC-6B.

Samflying fra Alaska

For halvannen måned siden så det imidlertid stygt ut for prosjektet som følge av koronaviruset. Det handlet først om flyrestriksjoner og deretter om forhøyet dollarkurs.

Flyet befinner seg i Alaska. Det gjør også hundekjøreren Thomas Wærner (47) som har sittet fast der siden han vant Iditarod-løpet 18. mars.

Nå er det klart for et gunstig samarbeid: Veteranflyet gjøres klart for å fly til Norge, mens Wærner og hundespannet får haik.

Hjemkomsten er et samarbeid mellom Aker og Flyhistorisk Museum på Sola, skriver NTB.

Dersom alt går etter planen, vil flyet lande på Sola lufthavn den siste uka i mai.

Braathens SAFE-utstilling

Det 64 år gamle flyet er det siste gjenværende eksemplaret av totalt sju Douglas DC-6B Cloudmaster som Braathens SAFE opererte i perioden 1962-1973. De øvrige flyene er for lengst hugget opp.

Flyet har inntil i fjor høst vært i daglig drift som fraktfly i selskapet Everts Air Cargo i Fairbanks i Alaska.

Det aktuelle flyet har hatt mange eiere opp gjennom årene. Foto: Flyhistorisk museum Sola/Helge Nyhus

Det aktuelle flyet er det første Braathens anskaffet. Det har serienummer 45496 og fløy med registreringa LN-SUB. Det startet sin karriere i 1956 hos Cathay Pacific i Hong Kong, og har etter norgesoppholdet blitt brukt både som vannbombefly og til frakt av drivstoff.

DC-6 ble bygd i mer enn 700 eksemplarer av Douglas Aircraft Company fra 1946 til 1959. Pan Am brukte flytypen til å opprette sine første transatlantiske turistklasseflygninger i starten av 1952.

Flytypen var viktig i oppbyggingen av det norske innenriksnettet, med flygninger fra Oslo til Stavanger, Trondheim og Ålesund, samt charterturer til utlandet. Også SAS benyttet flytypen i perioden 1948 til 1963, da selskapet hadde 20 DC-6/DC-6B i drift. Sju av dem var registrert i Norge. Det var denne flytypen som ble brukt på deres første polarrute i 1954.

Når flyet omsider er tilbake igjen på norsk jord etter nesten 50 år, er planen å lakkere om flyet i Braathens-fargeskjemaet det hadde da det ble satt i drift, stille det ut utenfor hangaren og innrede det med en utstilling som fortalte historien til Braathens SAFE.

To mellomlandinger

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Helge Nyhus og Egil Endresen i venneforeningen ved Flyhistorisk museum Sola. De understreker at den nye kontrakten ennå ikke er signert, men at de er meget optimistiske med tanke på å få flyet hjem i uke 22.

Etter planen er det direktøren for Everts Cargo, Robert Everts, som skal fly og de har fått godkjenning fra amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) til å ha med seg både to- og firbeinte passasjerer.

Fergeflyginga til Norge vil foregå i flere etapper. Første mellomlanding er planlagt i Yellowknife på nordsida av Store Slavesjø i Canada. Deretter går ferden til Iqaluit lufthavn (tidligere kjent som Frobisher Bay) på Baffinøya, mens planen er å deretter fly direkte til Sola lufthavn med Reykjavik som reserve.