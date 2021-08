Arendal lanserer ladeplan for fritidsbåter

De fleste kommuner langs kysten burde ta en prat med Arendal kommune og seniorrådgiver for klima og miljø, Ragnhild Marie Hammer. De har laget en plan for hvordan de vil utvikle ladeinfrastruktur og legge til rette for fremtidens elektriske fritidsbåter.

Kommunen ser nordover og sørover på en lang kyststrekning helt ned mot Kristiansand. Her har de gått inn og sett på hvordan den bør legges til rette for elektriske båter. De første elbåtene selger bra, om ikke i store antall ennå. Men slik var det med elbiler for ti år siden også. Norske og svenske båtbyggere er i gang, og det er neppe tvil om at dette blir mye større i årene framover.

Krevende oppgave

Å bygge ut infrastruktur langs kysten er like krevende som langs veiene. Vi trenger selvfølgelig en del hurtigladere, men mye av ladingen blir lik den vi bruker hjemme til bilen. Det vil skje i marinaer og på brygga til folk.

Undersøkelser blant båteiere viser at de stort sett kjører korte distanser, distanser som godt kan dekkes av elbåter i dag. Det er veldig vanlig at folk kjøper båter med fartsressurser de svært sjelden bruker. Kanskje det som trengs for å få fart på elbåtsalget er litt mentalitetsendring. Det gjelder både de som produserer båtene og de som kjøper dem, mener Hammer. Fremtiden er nok elektrisk på sjøen også.

