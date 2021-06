Lydløs framtid i skjærgården

Lydløs-konferansen ble arrangert nylig i Arendal. Navnet spiller på båter som glir lydløst gjennom vannet. Konferansen med tilhørende utstilling av elektriske båter er et tydelig signal om at både fritidsbåter og mindre profesjonelle er på vei mot en elektrisk, og vidunderlig lydløs, fremtid.

Dette er ikke som «Sjøen for alle» på Lillestrøm hvor tusenvis av interesserte strømmer til i forventning om sommeren på sjøen. Dette var betydelig mindre saker. Færre båter og mindre publikum. Men alle slike trender begynner alltid i det små.

Følger etter elbilen

Det er lett å trekke en parallell til elbiler. Det var ikke særlig større for ti år siden og drevet av entusiaster og insitamenter. Nå er interessen for stempelmotoren «all time low». Veldig få drømmer om en ny dieselbil. Det er elbiler folk vil ha. Da er det kanskje ikke så rart å tenke seg at elbåten følger etter.

Elbilen har brøytet vei i mentaliteten og gjort batterier rimelige. Vi er bare i starten på en utvikling som vil komme det maritime til gode.

Det er kanskje ikke tilfeldig at gode krefter i Agder er med å sponse et slikt arrangement heller.

– Vi skal blir den elektriske regionen i Norge, og det skal vi stå sammen om, proklamerte fylkesordfører Arne Thommassen fra Agder fylkeskommune.

Da er det ikke bare svært høy elektrifisering til lands og til vanns, og en kraftig satsing på strøm i steder for forbrenning generelt, han tenker på. Han tar også med batterifabrikken Morrow, som nå er under full oppbygging utenfor Arendal.

Ni av ti turer kan kjøre elektrisk

Det er kanskje to trender som peker seg ut innen elbåt. Det er de som satser på det veldig rolige sjølivet i en avslappende hastighet. Litt som de som sverger til snekker i dag. Men i motsetning til snekker, som ofte har en ganske høylytt semidiesel om bord, er dette en lydløs opplevelse. Mange like båter er som snekker. De fortrenger vannet foran seg i stedet for å klatre oppå og plane. Da er hastighet helt avgjørende. Ved å redusere hastigheten en knop eller to fra seks–syv, så dobles driftstiden. Da reduseres energiforbruket betydelig og man kan nyte i vei i fem, seks timer.

Den andre trenden er å jobbe med skrogformen slik at båtene legger seg mest mulig oppå vannflaten og reduserer «våt flate» mest mulig. Da er det mulig å få lang driftstid selv med vesentlig høyere hastighet.

Undersøkelser viser at selv i dag er det mulig å gjennomføre 90 prosent av alle typiske båtturer elektriske, med de alternativene som finnes.

Lading

Mange vil nok klare seg med en lader på egen brygge. Selskapet Plag har bygget slike som er enkle å skru fast på den. Tidligere i år åpnet de også sin første lynlader i Florø, og de har utstyrt elektrobåtbryggen på Aker Brygge med ladere. Mange norske havner ønsker å tilby lading til elbåtene som kommer. Det kan se ut som situasjonen fra elbilen vil gjenta seg langs kysten.

I Arendal stilte også selskapet Supercharge ut sin hurtiglader. Vanntett, avfuktet og med ladekablene inntrukket når de ikke brukes, kan de lade både på vannet og i ekstreme omgivelser på land.

Her er noen av modellene som er eller blir tilgjengelige framover:

Greenstat

Bergensselskapet har masse aktivitet innen grønn energi, men det mest spektakulære, i hvert fall for mange av konferansedeltakerne, er at det jobber med å konvertere en Sunseeker 95 til hydrogendrift. Ikke hvilken som helst Sunseeker heller, men den tidligere libyske lederen Muammar al-Gaddafis gamle yacht. Den ligger på verftet i Laksevåg, hvor den nå konverteres til en framtid hvor eksosen kommer i form av vanndamp. Yachten skal gå i opptil 35 knop og skal brukes til å teste ulike drivstoffer. Den vil også ha en betydelig batteripakke.

Orust Strana: Det skal flere av denne svenske elbåten til Nore i år. Foto: Odd Richard Valmot

Orust e-boats

Den svenske produsenten hadde med seg et eksemplar av sin Strana. En syv meter lang båt med et særdeles lettdrevet skrog som bare veier 600 kilo. Det kan gi båten en fart på opptil 15 knop. Batteriet er på 20 eller 40 kWh. Produsenten lover fire båter til norske kunder i år.

Legg merke til at hele motoren med propell finnes i en pod. Den er laget av SeaDrive i Tønsberg. De lager utgaver med 7,5, 15 og 30 kW og kan snurre rundt slik at de tilbyr unike styringsegenskaper og evnen til både skyve eller trekke båten framover.

Evoy

Florøselskapet Evoy ble startet i 2018, og må vel regnes som en veteran i bransjen. De utvikler motorer, både innenbords og utenbords. her er det snakk om fart. Demobåten Evoy 1 har en motor på 300 kW, men kan presses opp i det dobbelte. Da går det unna i opptil 55 knop. Med en hastighet på mer behagelige 30 knop holder batteriet på 120 kWh i 45 til 50 minutter.

Eller hva med en 150 hester påhenger? Den er klar til salg nå og veier bare 270 kilo. Evoy har planer om å produsere en på 300 og en på 450 Hk. Det høres ut som dette kan blir mer enn 55 knop.

Innenbordsmotoren til Evoy er av det lette slaget. Den de nå har begynt å selge er på 400 Hk og veier 220 kilo, neste år kommer en på 230 Hk som veier 100 kilo og om to år er det klart for en 120 hester på beskjedne 55 kilo.

Evoy1: Denne svære saken kan gjøre opptil 55 knop. Uten brølet fra en stempelmotor som vanligvis følger med slike hastigheter. Foto: Odd Richard Valmot

Hydrolift

De fleste som produserer elbåter er nye selskaper. Men Hydrolift er en tradisjonell produsent som også ser at elektrisk framdrift har en rolle framover. Deres E-22 har en 150 Hk Evoymotor som skal drive båten i en time med imellom 20 og 22 knop. Drar du på når den 40 knop, men da holder ikke batteriet på 60 kWh i en time. I den andre enden av skalaen kan den gå syv timer om du begrenser deg til 5 knop. Tid er rekkevidde, og kanskje mer behagelig.

Kruser, som leier ut elbåter i Oslofjorden, har bestilt ti E-22 fra Hydrolift.

Rent og pent: Det blir ikke mye olje og drivstoffsøl fra de to batteripakkene om bGreenwavesr601. Foto 601. Foto: Odd Richard Valmot

Greenwaves

Greenwaves produserer nå to typer elbåter. Den første, som de har laget mange av, er modellen 601. Dette er for dem som ikke har det travelt, men som vil nye sjølivet sakte og stille. Den har en 10 Hk motor og er beregnet på en hastighet på mellom 5 og 8 knop med inntil 8 passasjerer om bord i den litt over seks meter lange båten. Kanskje den perfekte båten til fritidsfisking.

630X er en hvassere sak produsert i aluminium. Den 630 cm lange båten har et opptil 60 kWh batteri og kan gjøre 15 knop. Båten er helt åpen bak og framstår som en perfekt b

Greenwaves

reenWaves gjør også konverteringer av eldre båter. De som like snekkelivet, men er lei av støyen, kan nå få bygget om båten til en stille sak der det er måkene som står for lydbildet.

Seiler uten stempelmotor

En av de behagelige egenskapene til seilbåter er fraværet av motorstøy. I det minste til seilene skal ned. Silent Sea fra Kristiansand har gjort noe med det og bygger om seilbåter til elektrisk drift. Slike båter er jo ute på lengre turer enn andre båter, men det har selskapet løst gjennom solceller. De har en genereringskapasitet på 2 200 watt som gir mellom 6 til 7 kWh per dag. Solcelleeffekten er nok til å kjøre båten direkte i 3 knop uten å belaste batteriet. Selskapet planlegger å øke solcellekapasiteten med ytterligere 800 watt.

Når det er på tide å bytte dieselmotoren, da er elektrifisering man bør satse på mener daglig leder i selskapet, Bengt de Vylder Larsen.

Seiler: Denne seilbåten fra Silent Sea er helt elektrifisert og den lader batteriene med solceller. Foto: Odd Richard Valmot

Rask

Svenske Eelex 8000 cruiser i 20 knop, men kan komme opp i 35 med motoren på 225kW. Den drives av et 120 kWh batteri som holder i 70 til 120 nautiske mil om du nøyer deg med lav hastighet.