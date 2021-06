Morrow forbereder pilotproduksjon av batterier i løpet av et år

Om under et år skal Morrow Batteries første pilotfabrikk være klar med en årlig kapasitet på 0,6 GWh. Den skal danne grunnlag for hovedfabrikken som skal stå klar med første trinn i 2025. Deretter følger to trinn til med et års mellomrom. I 2027 skal det produseres 42 GWh fra fabrikken ved Arendal. I tiden før de kan produsere de store volumene vil Morrow ha samarbeidspartnere som produserer basert på teknologien de utvikler.