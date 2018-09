Araberne vil utvikle sin maritime industri. Det gir nye muligheter for norsk maritim teknologi

Det kan fremstå som tendensiøst å hylle en konferanse der vi selv var foredragsholder. Men det er gjerne fra våre egne vi skal ha det. Og det fikk vi under «The Ocean Space Seminar» i Dubai denne uken.

Arrangører var Innovasjon Norge (IN), den norske ambassaden, Jotun, Kongsberg og DNV GL.

Diplomat i flysimulator

Norges ambassadør til De forente arabiske emirater, Jens Eikaas, har sett mye av verden. Slett ikke uvanlig for diplomater, tenker du. Sant, men han har hatt et spesielt fokus på næringsliv — helt siden han som fersk jurist i Utenriksdepartementet vurderte støtte til prosjekter i utlandet der norske leverandører kunne være interessante. Ofte var det «kjør på», men om et totalitært regime stod bak, ble det som seg hør og bør «stopp». Senere i karrieren var Eikaas ved ambassaden i Washington DC da Norge vurderte kjøp av nye jagerfly. Amerikanerne ble så redde for offensiven fra svenskene (Saab med Gripen) at de inviterte norske delegasjoner til Pentagon. Dermed skal Eikaas ha havnet i F35-flysimulator. Ikke verst det, for en diplomat.

Jobbet ved japansk kjernekraftverk

Kjente norske bedrifter var headlinere da seminaret om havet gikk av stabelen i Dubai denne uken. Foto: Jan M. Moberg

Nå har ambassadøren i Emiratene nettopp fått en makker i den nye sjefen for Dubai-kontoret til IN, Per Christer Lund. Lund har en fortid fra blant annet Institutt for Energiteknikk, Nordpool og mer enn 10 år i IN — blant annet i Japan, der TU traff ham første gang i 2011. Det er neppe andre i utetjenesten og virkemiddelapparatet som har jobbet ved et kjernekraftverk, slik Lund gjorde et år i Japan.

Med denne bakgrunnen var det kanskje ikke så rart at radarparet fra den norske ambassaden og IN trommet sammen til det første seminaret av denne typen i sin region. Med god hjelp fra egne ansatte og bidragsytere hjemmefra, selvsagt.

«Gullrekke» med tilbehør

Programmet på konferansen fremstod nærmest som en «gullrekke» fra norske leverandører. DNV GL, Kongsberg Maritime og Jotun kunne fortelle om løsninger i hopetall, i tillegg til spennende fremtidsplaner. For oss som ikke har hørt dem før, var det glasur på kaken å høre fra Navtor og Clean Marine, norske selskaper med løsninger for henholdsvis autonomi og rensing av eksos fra skipsmotorer (tung, tung olje).

Spesielt Clean Marine går en gyllen tid i møte når skipsfarten nå innfører nye utslippsregler. Skulle vi høre at det selges «scrubbere» på svartebørsen, vil vi faktisk vurdere å tro på det. Så skrinn er tilbudssiden — og så desperate er rederiene.

Norge — liten og ufarlig

For internasjonale aktører er Norge en relativt liten og ufarlig nasjon. Vi har et rykte for å være direkte og ærlige. Og vi er viden kjent for å ha gode maritime løsninger og produkter, innenfor mange sektorer. Samtidig har De forente arabiske emirater, med Abu Dhabi (hovedstad) og Dubai (største byen) i spissen, store planer.

Et næringsvennlig par. Ambassadør Jens Eikaas ved ambassaden i Abu Dhabi og Sjef for Innovasjon Norge i Dubai arrangerte «The Ocean Space Seminar» i Dubai denne uken. Det første av sin type. Foto: Jan M. Moberg

Emiratene er, som Norge, en oljenasjon. Men de har ikke, som Norge, i særlig grad utviklet andre maritime nisjer. Annet enn havnevirksomhet og shipping. Tanken om at Emiratene burde bli servert teknologipresentasjoner fra havnasjonen Norge, var dermed en opplagt idé.

Hva som kommer ut av et slikt seminar er for tidlig å si. Men at den norske «gullrekka» av teknologileverandører kan leksene sine — og har noe å fare med — er det ingen tvil om. Selv vi, som noen ganger innbiller oss at vi har hørt det meste, blir slått av hvor bredt og dypt spekteret av teknologiløsninger er. Vi har mye å tilby.

Om Emiratene eller nærliggende regioner ikke benytter seg av norsk kompetanse og produkter, kan de rett og slett ikke mene alvor med sine ambisjoner om å satse på «ocean space».

For det er neppe noen over — eller ved siden av — vårt beste knippe av aktører i havrommet.