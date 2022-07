Åpenbart at skipsfarten langs norskekysten må ta sin del av utslippskuttene

Dette er et svar på debattinnlegget «Krav til nullutslipp for Kystruten fra 2030 må settes nå» av Hege Økland, administrerende direktør i NCE Maritime Cleantech.

Pandemien og krigen i Ukraina har skapt store utfordringer for kystruten, og Samferdselsdepartementet har for tiden mye oppmerksomhet rettet mot å få alle 11 skip inn i kystruten, slik at regjeringens mål om daglige anløp til alle 34 havner i kystruten kan realiseres.

– Vi vil lytte til alle aktører som har gjennomtenkte innspill, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Bjørn Erik Larsen/BT/NTB

Dagens kystruteavtaler er de første der det er satt krav til maksimale utslipp av klimagasser. De nybygde skipene til Havila og skipene som Hurtigruten er i ferd med å bygge om, er vesentlig mer miljøvennlige enn tidlige tiders kystruteskip. Havila Castor og Havila Capella er allerede i stand til å gå utslippsfritt inn til Geiranger, og det samme er skipene til Hurtigruten etter hvert som de bygges om.

Fremtidsrettede skip

Regjeringens mål er at innen 2030 skal 55 prosent av de norske klimagassutslippene kuttes. Denne forpliktelsen gjelder hele økonomien, og det er åpenbart at skipsfarten langs norskekysten også må ta sin del av disse utslippskuttene.

Regjeringen ønsker sterkt å bidra til at vi i den neste kontraktsperioden for kystruten inngår avtaler med rederier som opererer fremtidsrettede skip som har lave utslipp.

Vil starte tidlig

Arbeidet med å forberede neste konkurranse er ennå ikke påbegynt, men Samferdselsdepartementet vil likevel starte tidlig, både for å arbeide for null- eller lavutslippsløsninger innen kystrutedriften og for å sikre bærekraftig konkurranse om kystruteavtalene.

Vi vil i denne prosessen, som en del av våre forberedelser, lytte til alle aktører som har gjennomtenkte innspill.