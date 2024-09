Budsjettlekkasje: Fylkesveiene styrkes med 481 millioner kroner

– Veldig mye av disse pengene går til opprustning og fornying, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Sammen med kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) viser han fram en liste over hvordan pengene drypper på alle landets fylker.

– En opptrapping på 11,4 prosent, det er en solid opptrapping, sier Sande.

Totalt vil regjeringen gi 4,16 milliarder kroner i tilskudd til fylkesveier neste år.

Økte forskjeller

De to statsrådene erkjenner at forskjellen i standard på riksveiene og fylkesveiene har økt:

– På positiv side, er jo det fordi vi er gode på å ta vare på riksveiene våre, men vi ser at fylkene har utfordringer med å holde sitt veinett ved like. Og de har et stort veinett, mye større veinett enn det som staten har, sier Sande.

Han sier at dette er en satsing regjeringen mener alvor med.

– Pengene går til vedlikehold, det går til rassikring, og det går ikke minst til tunnelutbedring, der vi står midt oppi en kjempejobb med å utbedre tunnelene, sier han.

Beredskap

Sist uke kunngjorde samferdselsministeren at også riksveiene skal få mer penger neste år. Bevilgningene til drift og vedlikehold økes med 1,1 milliarder kroner, til 10,8 milliarder kroner i budsjettforslaget for 2025.

Nygård understreker at driften av fylkesveiene i hovedsak finansieres på fylkeskommunenes ordinære budsjetter. I 2023 brukte de 24,4 milliarder kroner på fylkesvei.

– Med denne satsingen legger vi til rette for at fylkeskommunene kan bruke mer på fylkesvei i 2025. Staten hjelper til fordi vi anerkjenner at fylkeskommunene har utfordringer, sier han.

Nygård forteller at 50 millioner kroner av fylkesvei-pengene, skal gå til en ny tilskuddsordning for 14 bruer som er kritiske for Forsvarets behov.

– Det går rett inn i arbeidet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier han.

Milliardøkning

I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for 2025–2026, som kom i vår, gikk de inn for at bevilgningene til fylkesveiene skulle trappes opp gradvis.

Planen legger opp til en økning på 1 milliard kr i årlig gjennomsnitt i første seksårsperiode av planen, sammenlignet med 2024-budsjettet.

– Nå følger vi opp det, sier Nygård.

KS har tidligere sagt at den såkalte fylkesvei-milliarden ikke er nok, og at det egentlig trengs dobbelt så mye.

– Vi vet at de ville hatt enda mer penger. Det vi sier nå, er at vi leverer på det som er vår transportplan. Og vi mente at den var realistisk og noe vi kunne følge opp. Og det gjør vi nå, sier samferdselsministeren.

– Jeg tror det blir nøkternt positivt tatt imot. Fylkene sier de trenger mer midler. Jeg tror de vil sette pris på at pengene begynner å komme allerede i neste års budsjett, legger Sande til.