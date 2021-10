Ap og Sp lover klimakutt på 55 prosent innen 2030

I regjeringsplattformen kommer det også frem at CO2-avgiften gradvis skal økes til om lag 2.000 kroner fram mot 2030. Senterpartiet har tidligere motsatt seg en slik økning av CO2-avgiften, mens Arbeiderpartiet har vært tilhengere av det.

På pressekonferansen får de spørsmål om de vil ha en annen opptrapping enn det Solberg-regjeringen foreslår.

– Jeg merker meg hva regjeringen gjorde. Og det var vel med tanke på at dette var et avgangsbudsjett. Det er gode argumenter til å ikke skyve dette for langt ut i perioden, men dette skal vi bruke de gode fagfolkene i regjeringen til å finne svar på, svarer Støre.

Leder Truls Gulowsen i Norges Naturvernforbund sier til Teknisk Ukeblad (TU) at det er positivt at regjeringen justerer opp klimamålet.

Hovedpunkter fra Hurdalsplattformen Det samlede skatte- og avgiftsnivået på folks inntekt holdes uendret.

Det innføres merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.

Fagforeningsfradraget skal dobles.

Pendlerfradraget skal økes.

Permitterte og arbeidsledige skal igjen få feriepengetillegg.

CO2-avgiften skal økes gradvis til om lag 2.000 kroner fram mot 2030.

Den nye regjeringen vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030, sammenlignet med 1990.

Det skal fortsatt gis tillatelser til leting etter olje og gass i nye områder.

EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast.

– Spørsmålet er hvordan de vil gjennomføre dette, blant annet om de tør å bruke avgifter aktivt nok til å oppnå målet, spesielt med hensyn til at de ikke vil trappe ned oljevirksomheten, sier han.

For Ap og Sp lover fortsatt oljeleting. De varsler at oljeletingen skal fortsette, men med noen innstramminger.

Skal fortsatt gis oljetillatelser

«Det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder», fastslår de to partiene i den såkalte Hurdalsplattformen.

Samtidig fastslås det at leting i denne stortingsperioden hovedsakelig skal skje gjennom forutsigbar tilgang på leteareal gjennom tildeling i allerede forhåndsdefinerte områder – såkalte TFO-runder.

Arealtilgangen skal styres slik at hensynet til fornybare næringer, klima og miljø veier tungt, og klima og miljø skal vurderes mer helhetlig i TFO-rundene.

– Vi har tatt utgangspunkt i det vi hører fra industrien. Hovedinteressen er TFO hvor aktivitet og infrastruktur allerede finnes. Vi skal gjennomgå klima- og miljørisiko ved utlysninger, og gjøre det på en grundig måte. Så skal vi ha et stabilt aktivitetsnivå med økt innslag av de nye næringene. Slik kan vi klare det industriskiftet som trengs, sier Støre.

Den nye regjeringen skriver videre at den vil ha en «storstilt satsing på havvind gjennom en ambisiøs nasjonal strategi for havvind som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og utvikling av nettinfrastruktur på norsk sokkel.»

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i sin regjeringserklæring at de vil innføre moms på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler. Dette gjøres for å sørge for en rettferdig klimapolitikk, skriver den nye regjeringen i erklæringen. I dag er det ikke moms på nye elbiler, uansett pris. De ulike avgiftsfritakene på elbil har vært et politisk stridsspørsmål de siste årene. Ingen livbøye til Andøya i regjeringsplattformen Hurdalsplattformen inneholder løfter om et nytt støttefond til Andøy kommune, men Senterpartiet har ikke fått gjennomslag for å beholde flystasjonen. Ap og Sp lover et nytt fond på 250 millioner, uten at det skal føre til avkorting av andre tilskudd til kommunen eller hindre tilgang til andre midler. – Regjeringen vil også bidra til flere arbeidsplasser og mer aktivitet i Andøy kommune, blant annet gjennom å styrke romindustrien, legge til rette for økt aktivitet i reiselivsnæringen og gjennomføre utbygging av Andenes havn, skriver de to partiene. Bevaring av flystasjonen på Andøya, som skal utfases så snart nye overvåkingsfly er innfaset på Evenes flystasjon, har lenge vært en fanesak for Senterpartiet. Ordfører Knut A. Nordmo (Sp) i Andøy kommune har allerede uttrykt sin misnøye med plattformen: – Reaksjonen min er kort og godt at jeg selvfølgelig er veldig skuffet når jeg vet hva partiene har sagt i valgkampen. Men jeg er også trist på vegne av Ap og Sps troverdighet i forsvarspolitikken. Aller mest er jeg forbannet! Fortsatt vil Andøya-samfunnet være i en ørkenvandring, sier Nordmo til VG.

Støre: – En plattform Ap er godt fornøyd med

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier partiet har fått innfridd alle de 40 punktene i hundredagersplanen de la fram før valget i regjeringsplattformen.

– Dette er en plattform vi er svært god tilfredse med i AP. Stortingsgruppa sluttet seg varmt til den, og den leverer på våre sentrale saker: Arbeid, velferd og klima, sier han.

– Dette har vi ikke fått til gjennom å nedkjempe Senterpartiet, tvert imot har vi blitt enige om det aller meste i disse punktene, sier Ap-lederen.

Sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la han onsdag formiddag fram den 80 sider lange Hurdal-plattformen utenfor Hurdalsjøen Hotell. Tidligere onsdag ble den godkjent av stortingsgruppene i de to respektive partiene.

Vedum: Det har vært en god arbeidsøkt