Alle teknologier burde likebehandles

Elbilforeningen reagerer på rapporten som vi har fått laget om livsløpsutslippsanalyser knyttet til ulike bilteknologier og drivlinjer.

Det er fristende å svare med et like spisset tilsvar på kommentarene som det foreningen legger opp til, men det lar vi være. Klimasaken er så viktig at den er best tjent med en faglig og saklig debatt.

Drivkraft Norge representerer en bransje i endring. Medlemmene våre har beveget seg fra å kun levere fossilt drivstoff, til å levere stadig mer fornybar energi. Stasjonene endres fra bensinstasjoner til energistasjoner.

Denne endringen gjør at vi må ha flere tanker i hodet samtidig: både det å levere en økende andel fornybart i det flytende drivstoffet til bilparken med forbrenningsmotor, og finne forretningsmodeller for å tilby andre fornybare energiformer som elektrisitet og hydrogen, for å nevne noen.

Inger-Lise Melby Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge. Bilde: Marius Valle, arkiv

Vi antar Elbilforeningen er enige med oss om at vi må ta i bruk alle fornybare løsninger for å redusere klimagassutslippene både nasjonalt og globalt. Drivkraft Norge mener disse løsningene må vurderes ut ifra like kriterier gjennom livsløpsanalyser.

Målet er å redusere klimagassutslippene

Poenget er å ta i bruk en bedre metode enn dagens, for å treffe best mulig det som faktisk er målet, nemlig å redusere de globale klimagassutslippene, fremfor å telle antall elbiler eller liter biodrivstoff. Bruk av livsløpsanalyser vil kunne bidra til dette, og dette er også i tråd med hvordan EU tenker. Det er derfor overraskende at Elbilforeningen ikke ønsker å fremme en slik metode.

Klimakampen er vår tids viktigste sak, og den er utvilsomt tjent med en faglig og saklig debatt som unngår at det beste blir det godes fiende.

Drivkraft Norge har fått utarbeidet en rapport av Stakeholder AS, som synliggjør at ved bruk av livsløpsanalyser kan man sammenlikne ulike teknologier og drivstoffer ut ifra like vurderingskriterier.

Rapporten sammenstiller resultater fra ulike livssyklusstudier av kjøretøy med forskjellig teknologi. En konklusjon fra rapporten er at et kjøretøy med forbrenningsmotor kan være like klimavennlig som et elkjøretøy.

