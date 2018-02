Airbus på tur i de svenske skoger for å teste bevæpning av helikoptrene sine

Snart fire år siden det første H145M ble levert, er Airbus Helicopters i ferd med å lage et angrepshelikopter av maskinen.

Den siste testinga har foregått dypt i snøkledde, svenske skoger. Her har H145M-helikopteret for første gang skutt laserstyrte raketter.

I Älvdalen

Rakettene (70-mm Thales FZ275 LGR) er en del av våpenpakka HForce som skal kunne enkelt monteres på alle de militære helikoptrene, H125M, H145M og H225M.

Testen foregikk de første ukene i desember på Älvdalens skjutfält i Dalarna. Det 540 kvadratkilometer store skytefeltet ligger 6-7 mil øst for Trysil.

Kombinert med den elektrooptiske MX-15D-sensoren fra LR Wescam, med innebygd laserbelyser, skal det være mulig å treffe innenfor en radius på én meter fra målet på opp til 4,5 kilometers hold.

H145M var i slutten av desember på skytefeltet i Älvdalen i Sverige for å gjennomføre en av de siste testene av våpensystemet HForce. Foto: Airbus Helicopters

Airbus påpeker at det er essensielt å inkludere presisjonsvåpen i HForce-systemet for å reduserer risikoen for utilsiktet skade på omgivelsene, spesielt i assymetriske konflikter.

– Rakettene fungerte utrolig bra, spesielt når vi tar i betraktning at værforholdene var langt fra ideelle, med høy luftfuktighet, sier testflyger Raymond Laporte i en pressemelding.

H145M fløy med HForce-våpensystemet første gang i slutten av august i fjor, fra Airbus helictopers-fabrikken i Donauwörth, nordvest for München.

I oktober var Airbus på flybasen Pápa i Ungarn og testet andre skytevåpen som en del av HForce-pakka. Da ble det skutt med 12,7-millimeter maskingevær (FN Herstal HMP400), ustyrte raketter (Thales FZ231) og 20-mm maskinkanon (Nexter NC621).

Testflyging av mitraljøse- og kanondelene av HForce-pakka i Ungarn i oktober. Foto: Airbus Helicopters

Målet er at dette skal være operativt i løpet av dette året, mens de laserstyrte rakettene skal bli ferdig integrert neste år.

Kunne blitt politihelikopter

H145M er altså den militære versjonen av helikopteret som tidligere ble betegnet som EC145 T2 og er basert på BK 117 som tyske Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) og japanske Kawasaki utviklet på slutten av 70-tallet.

Den mest synlige endringen på H145 sammenlignet med EC145/BK 117, er at nyeste versjon er utstyrt med den samme såkalte Fenestron-halerotoren som dagens EC135-helikoptre også har.

Første flygning med H145M HForce i august 2017. Foto: Airbus Helicopters

EC145 har flydd lenge i Norge, og også den nyeste versjonen H145 (MBB-BK 117 D-2) har mange sett her til lands i fargene til Norsk luftambulanse. Totalt, med alle versjoner, er det produsert rundt 1.250 eksemplarer av helikoptertypen.

Den tapte riktignok finalerunden i konkurransen om å levere de nye norske politihelikoptrene.

Lanseringskunde for H145M med HForce er Serbia. De har bestilt ni helikoptre, hvorav fire konfigureres som angrepshelikoptre. Fra før har det tyske og thailandske forsvaret på kundelista. Bundeswehr har nå 15 slike helikoptre som benyttes av spesialstyrkene, Kommando Spezialkräfte (KSK).