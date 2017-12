53 nye bomstasjoner i Oslo-området

I den eksisterende Osloringen er det ikke planlagt nye bomstasjoner, men 20 av de 29 bomstasjonene som allerede finnes i Oslo-området i dag skal bygges om til toveis innkreving – med halv pris per passering sammenlignet med i dag.

Økte bomprisene: Nå er køtiden inn til Bergen halvert

1,2 milliarder

Dersom planene går igjennom vil de nye bomstasjonene gi om lag 1,2 milliarder kroner i merinntekt til det offentlige hvert år. Av dette går 60 prosent til Oslo og 40 prosent til Akershus. Prosjektet har en anslått kostnadsramme på 250–300 millioner kroner.

Til tross for flere bommer og økte inntekter vil mange bilister ikke merke store forskjellen, hevder Terje Rognlien i Statens vegvesen.

Sekretariatslederen i det som kalles Oslopakke 3, viser til at én bompassering gir én times gratis passering i Osloringen og Indre ring. Det innebærer at du bare betaler for én passering selv om du skulle passere flere bommer, såframt du ikke bruker mer enn en time på turen.

Dyrere for pendlerne

For pendlere som bor i Follo eller på Romerike vil nye bomstasjoner på bygrensa innebære en merkostnad på 29,50 kroner per dag for en dieselbil i rushtiden.

– Bilturer inne i byen, som nå er helt gratis, vil også kunne bli belastet med bomavgift. Men noen reiser kan også bli billigere. Hvis du for eksempel reiser fra Smestad til Grorud og tilbake på timen slipper du med 29,50 kroner for en dieselbil i rushtiden. I dag må du betale 59 kroner, sier Rognlien.

Årsaken er timesregelen kombinert med systemet for toveis innkreving, der du betaler halv pris ved hver passering.

Dersom du ikke rekker å reise tilbake innen en time, blir prisen 29,50 kroner hver vei og 59 kroner til sammen – altså det samme som i dag.

Eksempler

NTB har bedt om en utregning for et par andre tenkte eksempler. Forutsetningen for regnestykkene er at reisen foretas med dieselbil i rushtiden, at reisen i hver retning skjer innenfor timesgrensen, mens returen gjennomføres senere:

Fra Grünerløkka til Hvervenbukta koster det 59 kroner tur/retur – både før og etter omleggingen. En tur mellom Skøyen og Nesodden koster 118 kroner i dagens system og 88,50 kroner etter omleggingen.

Detaljer om prisene for bompasseringer kan man finne hos Fjellinjen.

Lang prosess

Hensikten med omleggingen er dels å sørge for at flere bilturer i Oslo-området skal belastes med bomavgift. I dag betales det bompenger for 50 prosent av alle bilturer. Fra og med mars 2019 vil denne andelen øke til 76 prosent, noe det politiske flertallet mener er mer rettferdig.

Fylkestinget i Akershus godkjente planen mandag. Onsdag er det ventet at Oslo bystyre vil gjøre det samme. Deretter havner saken på bordet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

For å unngå forsinkelser må Stortinget fatte et vedtak før sommeren, hvilket innebærer at samferdselsministeren må legge fram en proposisjon før påske.