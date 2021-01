40 nye tilfeller av mutert koronavirus påvist i Nordre Follo

Totalt er den britiske koronavarianten oppdaget i 65 prøver. 250 positive koronatester fra kommunen er til nå analysert for virusmutasjonen, skriver kommunen på sine nettsider.

Utbruddet startet ved Langhus bo- og servicesenter, der to personer døde med det muterte viruset. Kommunen ble først torsdag kveld varslet om at disse tilfellene hadde den britiske varianten, mens fire nye tilfeller ble bekreftet fredag. Søndag ble elleve nye bekreftet, mens kommunen opplyste om åtte nye tilfeller mandag formiddag.

– Smittesituasjonen i kommunen er uhyre sårbar og usikker. Situasjonen kan endre seg meget raskt, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold til NRK.

25 kommuner på Østlandet er påvirket av utbruddet. Ti av dem, inkludert Oslo, er under svært strenge koronarestriksjoner, med stengte butikker og restauranter. I tillegg er det restriksjoner i 15 kommuner rundt disse igjen.

FHI: Endrer ikke alvorligheten

De 40 nye tilfellene av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo endrer ikke FHIs vurdering av alvorligheten i situasjonen.

– Men vi er nå spesielt årvåkne for tilfeller som ikke er knyttet til et kjent utbrudd eller smitteveier, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Hun mener kommunen gjør en grundig og god jobb i smittesporingen.

– De fleste tilfellene kan knyttes til kjente smitteveier, men det er fortsatt en del kartleggingsarbeid som foregår. Det er enkelte tilfeller som per nå ikke har kjent tilknytning til utbruddet, og vi jobber spesielt med å bistå i smittesporingen av disse, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Oppsto i romjulen

Utbruddet er koblet til Langhus bo- og servicesenter og Tussestien barnehage i Nordre Follo.

– Det er ett tilfelle av det muterte viruset som ikke kan knyttes til utbruddet på Langhus og Tussestien. Dette har vi spesielt fokus på videre, sa Myhrvold på en pressekonferanse tidligere mandag.

Ordfører Hanne Opdan (Ap) sa da at kommunen har kontroll over situasjonen på sykehjemmet der utbruddet først ble kjent.

Kommunen er sikre på at smitten av det muterte koronaviruset kom inn på sykehjemmet mellom 26. og 31. desember. Sykehjemmet åpnet for besøkende 26. desember. Det har også vært anledning til permisjon for beboerne. Dermed kan viruset ha hatt flere veier inn på sykehjemmet, både via beboere, besøkende og ansatte.

Ny test

En del av innbyggerne vil bli kontaktet for å avlegge ny test. Ifølge kommuneoverlegen er dette et ledd i kartleggingen.

– Jeg vil påpeke at dette kan være folk som kan være ferdig med sin karantene, som har vært friske hele veien og som bare må avlegge en ny test som del av kartleggingen, sa hun tidligere mandag.

Siden 26. desember har 337 personer fått påvist koronaviruset i Nordre Follo, viser kommunens egen oversikt.