Dette er de nye tiltakene

Helseministeren la fram de nye tiltakene på regjeringens pressekonferanse søndag kveld.

Tiltakene gjelder de 15 randsonekommunene på Østlandet som grenser til de ti kommunene som lørdag stengte ned etter utbruddet av den britiske muterte koronavarianten i Nordre Follo.

– Kommunene i randsonen har selv bedt regjeringen om å innføre strengere tiltak, sa helseministeren.

– Tiltakene blir i stor grad lik tiltakene i de ti kommunene rundt Oslo, la Høie til.

Butikker kan holde åpne

Men noen forskjeller blir det likevel. Blant annet blir det gult nivå i grunnskoler og barnehager, og rødt nivå på videregående skoler. Kjøpesenter må holde stengt, men butikker, serveringssteder, bibliotek og tro- og livssynssamfunn får holde åpent.

Barn og ungdom under 20 år får også lov til å holde på med idrett og fritidsaktiviteter.

All undervisning på fagskoler, høyskoler og universiteter må gjøres digital, og lokalene vil bli stengt for studenter, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Varer i én uke

Kommunene det gjelder er Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til mandag, og skal gjelde til og med 31. januar.

Høie sa at innbyggerne i de 15 kommunene også anbefales å begrense sosial kontakt og unngå besøk av mer enn fem personer.

Søndag varslet Nordre Follo om elleve nye tilfeller av den britiske koronavarianten. Totalt er det påvist 17 tilfeller av virusvarianten i kommunen.

Virke: 400.000 arbeidstakere rammet

Hovedorganisasjonen Virke sier de har forståelse for beslutningen for å slå ned smitte.

– Det er krevende å bli stengt med noen timers varsel. Over 400.000 arbeidstakere jobber i virksomheter i handels- og tjenestenæringen som blir berørt av disse tiltakene, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

– For å berge arbeidsplasser og verdiskaping er det avgjørende å raskt redusere virksomheters ansvar for permitteringsperioden til to dager og sørge for dekning utover faste uunngåelige kostnader i kompensasjonsordningen, sier han.