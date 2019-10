3D-briller, 5D-modeller og helt ny sensorteknologi - Sånn skal E39 bygges med den aller nyeste teknologien

Det blir fort mye venting under bygging av store samferdselsprosjekter, og E39 mellom Kristiansand og Mandal blir intet unntak.

Med sine 19 kilometer og hele 18 bruer, er det en risiko for at det oppstår mye dødtid mellom de ulike operasjonene.

– Vi håper sensorene gjør at vi kan begynne arbeidet så fort vi kan når herdingen er gjort, og at vi kan unngå dobbeltarbeid ved å ha bedre kontroll over temperaturen underveis i prosessen, sier Asbjørn Stålesen, som er prosjektleder fra Kruse Smith på E39.

Sparer tid

Sensorsystemet Stålesen snakker om er en del av et forskningsprosjekt selskapet jobber med i samarbeid med NTNU, Sensohive og DTU, med støtte fra Norges Forskningsråd og Eurostar.

De monteres i våt betong, og monitorerer temperaturen under herdingen. På denne måten kan entreprenør forutse fastheten og modenheten langt tidligere enn i dag.

Disse sensorene skal redusere mengden riss i betong. Foto: Kruse Smith

– Tradisjonelt har man brukt trykktesting av terminger for å vite når betongen er ferdig herdet så man for eksempel kan sette i gang med spennarmering. Da må det alltid legges inn litt ekstra tid så vi ikke risikerer å stare for tidlig. Ved å bruke sensorer kan vi starte med en gang betongen er herdet. Da slipper vi å legge inn ekstra tid som sikkerhet og kan fortsette arbeidet raskere enn før, sier Stålesen.

Og legger til at økt produktivitet har mye å si for totalkostnaden per bru.

Unngår riss i betong

Et annet kostnadsdrivende aspekt ved brustøp er riss i betong.

Et riss er en sprekk som kan oppstå dersom temperaturen under herding er feil.

– Når det oppstår riss må vi gjøre tiltak i etterkant av støpen. Det er svært kostnadsdrivende og fører til lengre byggetid, sier Stålesen.

Ved å benytte seg av sensorer som overvåker temperaturen gjennom hele konstruksjonen, kan man gjøre tiltak dersom temperaturen blir for lav og unngå riss og behov for etterarbeid.

Systemet er satt opp med alarmer som går til blant annet telefonen til de som er involvert, for å sikre tidlig varsling.

Tid og kostnad

Betongsensorene er bare en av flere typer ny teknologi som skal testes ut i forbindelse med effektivisering i det store veiprosjektet.

Stålesen forteller at det verken skal brukes papir eller målebånd under planlegging eller bygging, og at digitale planer som kan leses av både i BIM-kiosker, på iPad og mobiltelefoner både effektiviserer og reduserer sjansen for feil på de 18 bruene som skal bygges.

– Vi jobber også med å utvikledigitale modeller med 4D og 5D.

Dette vil medføre at både tidsaspekt (4D) og kostnader (5D) blir en del av de digitale modellene.

– Når det er på plass vil vi kunne se hva enkeltendringer i modellen har å si for både tidsaspekt og kostnad. Det betyr at endrer man tykkelse på en støp eller mengden armering vil man umiddelbart se om det øker tidsbruken til støp eller prisen for armering, forklarer han.

Går utover kravene

Et annet teknisk verktøy selskapet benytter seg av er 3D-briller.

Foreløpig er de ikke i bruk på byggeplassen, men tilgjengelige på prosjektkontorer når de som jobber med bruene har behov for å få enda bedre oversikt over det som skal bygges enn de får i innsyn i BIM-modellen på en skjerm.

All data fra sensorene leses av på datamaskin fortløpende. Foto: Kruse Smith

– Vi jobber veldig mye med å bruke tilgjengelig teknologi på en ny måte, sier Finn Erik Espegren, som leder avdelingen med ansvar for bruer i Kruse Smith.

Han forteller at byggherren har stilt strenge krav til bruk av ny teknologi i prosjektet, men at det er Kruse Smith selv som har besluttet å ta teknologien et skritt videre med både sensorer, 3D-briller, og papirløs byggeplass.

– Vi er utrolig glade for at byggherrene har begynt å stiller krav til bruk av ny teknologi. Ikke bare gir det oss muligheten til å prøve nye løsninger, det gjør oss også mer fremtidsrettede, mer effektive og forhåpentligvis mer fristende som arbeidsgiver, sier han.

Enige om innovasjon

Byggherren, Nye Veier og totalentreprenøren AF Gruppen er svært positive til at Kruse Smith tester ut flere nye teknologier i forbindelse med prosjektet.

– Det pågår utvikling av flere innovative løsninger i prosjektet. Både utstrakt bruk av BIM under bygging og i veiens driftsfase, utvikling av autonom vals og spektroskopisk kameraovervåkning av isdannelse i veibanen. Vi ser svært positivt på at også rådgivere og underentreprenørene tar del i innovasjon og nytenkning, sier Nils Bernt Rinde i Nye Veier.

Fredrik Spang i AF Gruppen legger til at han er svært glad for at byggherren åpner opp for å teste løsningene.

– Vi setter stor pris på at byggherre motiverer entreprenørene til å være innovative og ta ny teknologi i bruk. Sensorene som testes i forbindelse med betongherding vil resultere i et bedre sluttprodukt for byggherre med mindre riss. For entreprenøren vil det også gi besparelser med kortere byggetid og en bedre forutsigbarhet med tiltak under herding, sier han.