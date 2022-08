Tommie Blomkvist, Ørjan Selnes og Henrik Kvikne er i full gang med injisering før neste sprengning inne i Sollihøgdatunnelen. Her sammen med prosjektleder May Bente Hiim Sindre og byggeleder for Tunnel fra Statens Vegvesen, Trond Øygarden. Foto: Mari Gisvold Solberg