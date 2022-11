2300 ansatte fikk permitteringsvarsel før lakseskatten ble kunngjort

Tall som Nav har hentet ut for Dagens Næringsliv viser at det ble sendt ut permitteringsvarsel til 2300 personer før regjeringen kunngjorde skatten 28. september.

Selskapene selv har oppgitt at det er den kommende grunnrenteskatten på havbruk som gjør at det kan bli nødvendig med permitteringer.

Denne uken varslet lakseselskapet Salmar at 851 ansatte kan bli permittert fra nyttår. Noen dager i forveien var samme varsel kommet til 339 ansatte i Lerøy og 91 ansatte i Romsdal Processing. I tillegg har Nova Sea varslet permittering av 18 ansatte.

Permitteringer er normalt i den sesongbetonte næringen. I 2021 fikk 2700 varsel. Samme person kan ha fått varsel flere ganger, og et varsel behøver ikke ende i faktisk permittering. Dette har ikke Nav statistikk over, skriver DN.

I fjor fikk for eksempel 600 Salmar-ansatte like før jul beskjed om at de ville bli permittert på grunn av lite råstoff, altså slakteklar laks. Det er ikke kjent hvor mange som faktisk ble permittert den gangen.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge sier at det er riktig at noen av laksepermitteringene er knyttet til sesongvariasjoner, men at det nye i år er at omfanget er mye større og kommer tidligere enn før.