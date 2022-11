Laksegiganten Lerøy har sendt permitteringsvarsel til 339 ansatte

Oppdrettsselskapet Lerøy har sendt ut permitteringsvarsel til 339 ansatte innen bearbeiding av fisk i Norge.

I en pressemelding skriver selskapet at 158 ansatte permitteres ved anlegget på Skjervøy, 125 ansatte permitteres ved to anlegg på Hitra, mens 56 ansatte permitteres fra anlegget på Osterøy.

– Dette er først og fremst en helt forferdelig situasjon for våre dyktige medarbeidere som permitteres og deres familier, men også for alle oss andre i Lerøy. Permitteringene vil dessverre også ramme våre leverandører og kunder, skriver konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group ASA i en pressemelding.

Han legger skylden på regjeringen og forslaget om grunnrenteskatt på laks.

– Selv om vi har jobbet intenst i over en måned for å få på plass kontrakter med våre kunder, så har vi ikke lykkes med det. For å bearbeide laksen må vi ha langtidskontrakter, og dette markedet er nesten helt borte etter regjeringens forslag om tredobling av skatten og modellen de bruker. Hvis vi ikke har kunder til våre bearbeidede produkter, kan vi heller ikke produsere dem, sier Beltestad.