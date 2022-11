Oppdretts-gigant varsler permittering av 851 ansatte

Selskapet opplyser i en pressemelding at det hovedsakelig skyldes at regjeringens forslag til ny lakseskatt har «ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter», heter det i en pressemelding.

– Slike kontrakter er vanlige å inngå i god tid før leveranser og er helt nødvendige med tanke på å fylle anleggene med nok bearbeidingsaktivitet, skriver Salmar.

Flest i videreforedling

696 av dem som blir berørt av permitteringsvarselet, er tilknyttet videreforedlingen ved de to anleggene på Frøya og Senja.

De 155 resterende er knyttet til slakteriet på InnovaMar på Frøya, og selskapet begrunner den avgjørelsen med normale svingninger og lavere slaktevolum i vintermånedene.

– Begrensede permitteringer knyttet til slaktevolum har vært normalen i mange år, heter det.

– Beklagelig

Selskapet skriver at situasjonen er «dypt beklagelig».

– Vi vil i tiden fremover gjøre vårt ytterste for å finne avhjelpende tiltak i en vanskelig og krevende situasjon for alle. Det vil skje i nært samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte, skriver Salmar.

Det kan blant annet være vedlikehold, kompetansebygging og mulighet for delvis arbeid ved andre avdelinger i selskapet.

– Det vil derfor ikke være 851 av våre medarbeidere som blir permittert samtidig, heter det.