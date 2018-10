18 ras de siste timene: Veslemannen beveger seg en halvmeter i døgnet

Det er fortsatt høy hastighet på fjellpartiet Veslemannen, selv om bevegelsene har minket noe de siste timene onsdag morgen.

Det var økt bevegelse fram til midnatt, og i løpet av natten er det registrert bevegelse tilsvarende 40–50 centimeter i døgnet, sier vakthavende geolog Lene Kristensen i NVE.

– I de siste timene har det vært en minkende trend, selv om hastigheten fortsatt er høy, sier hun til NTB.

Hun forteller at sivilforsvaret har registrert 18 større og mindre ras, de fleste tirsdag kveld mellom klokka 21 og 23.30.

NVE i august: Beboerne må belage seg på flere evakueringer i høst

Snøsmelting

På grunn av stigende temperatur er det mye snøsmelting i fjellet, noe som bidrar til aktiviteten i Veslemannen.

– Det er kommet nedbør samtidig med økende temperatur, og den kombinasjonen bidrar til aktiviteten, sier geologen.

Farenivået er fortsatt rødt, og beboerne som er evakuert, har ikke fått flytte hjem igjen. Det gjelder fortsatt ferdsels- og oppholdsforbud i området. Togstrekningen mellom Dombås og Åndalsnes er også stengt for trafikk på grunn av rasfaren.

Ferdselsforbudet kom etter at NVE tirsdag ettermiddag hevet farenivået for fjellområdet i Rauma kommune – først til oransje, senere på ettermiddagen til rødt.

NVE i september: Har aldri målt så store bevegelser som nå

Plussgrader framover

Fram til midnatt tirsdag var det meldt 13–20 millimeter nedbør som regn og sludd. Det er stort sett meldt plussgrader i dagene framover, og til sammen vil dette kunne føre til stort tilsig av vann i fjellet, noe som kan føre til ytterligere øking av bevegelsene, ifølge NVE.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som tilsvarer rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Fjellpartiet overvåkes døgnkontinuerlig med radar og wire-ekstensometre.

Faren for ras har ført til at beboerne under Veslemannen har vært evakuert en rekke ganger de siste årene. Tirsdagens evakuering er den femte i år og den tiende siden 2014.