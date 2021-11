Yme-feltet har stanset produksjonen – kun få uker etter oppstart

Yme-feltet startet opp oljeproduksjonen i slutten av oktober, etter at feltet nå er bygget ut for tredje gang.

Bare noen uker senere skal Repsol ha måttet stenge produksjonen igjen, på grunn av høye konsentrasjoner olje i det produserte vannet, har en talsperson i Repsol bekreftet til bransjenettstedet Upstream.

Produsert vann er vann som følger olje- og gassen opp fra reservoaret, og som inneholder en del kjemikalier fra produksjonen. Kun en viss mengde med olje er tillatt å slippe ut sammen med vannet.

Produksjonen vil være stengt på feltet frem til de finner årsaken. De vet ikke om den høye oljekonsentrasjonen skyldes en målefeil eller en faktisk mekanisk feil.

Lang historie

Yme har en lang historie med skandaler. I 2001 ble det vurdert som ulønnsomt å utvinne mer olje herfra, og produksjonen opphørte. I 2012 ble den forrige utbyggingen skrotet uten å ha produsert så mye som en dråpe olje, etter at det ble oppdaget at betongen i plattformbeina hadde begynt å sprekke opp.

Det er altså tredje gang feltet er bygget ut – og det eneste feltet i Norge som er bygget ut hele tre ganger. Når feltet ble startet opp igjen i oktober, var det 20 år siden sist det var olje på dekk.

Denne siste utbyggingen har blitt omkring tre milliarder kroner dyrere enn opprinnelig planlagt. I utbyggingsplanen var prislappen estimert til 8,9 milliarder kroner, men i statsbudsjettet for neste år ble det klart at summen per da, var økt til 11,9 milliarder kroner. Det er en økning på 33 prosent. Oppstart var også omkring halvannet år forsinket.

Forventede utvinnbare reserver på Yme er beregnet å være rundt 63 millioner fat olje, og på topp vil feltet produsere om lag 56.000 fat olje til dagen.

Gjenbruk

Den nye Yme-utbyggingen baserer seg på gjenbruk av en del av den forrige utbyggingen. Den gamle Yme-plattformen er fjernet, men den nye planen baserer seg i stor grad på bruk av andre strukturer fra den forrige utbyggingen. Også her er det funnet sprekker.

Løsningen til Repsol innebærer blant annet en ny design, med en støttestruktur, som skal holde tanken og fundamentet stabile, og hindre at sprekkdannelsene får utvikle seg videre.

De nye innretningene som skal tas i bruk på feltet omfatter den innleide, oppjekkbare bore- og produksjonsriggen Mærsk Inspirer og en brønnhodemodul, som er plassert på det eksisterende anlegget. I tillegg er den nye støttestrukturen installert og en ny havbunnsramme.