Yara vil elektrifisere ammoniakkproduksjonen i Porsgrunn

– Ammoniakk er den mest lovende hydrogenbæreren og et utslippsfritt drivstoff til skipsfarten, sier konsernsjef Svein Tore Holsether, som legger fram planene på et seminar mandag, i en pressemelding.

Selskapet søker nå partnere og ønsker offentlig støtte og skriver at prosjektet med nødvendig støtte og rammeverk vil kunne være i drift i 2026.

«Gjennom lang erfaring og en ledende posisjon innen produksjon, logistikk og handel av ammoniakk, ser Yara nye vekstmuligheter innen skipsfart og landbruk, i et marked som forventes å vokse med 60 prosent over de to neste tiårene», skriver selskapet.

Yara skriver videre at mens flytende hydrogen må kjøles til minus 253 grader, trenger ammoniakk bare minus 33 grader. Ammoniakk har også høyere energitetthet enn flytende hydrogen, slik at den er effektiv i transport og lagring.

Ifølge E24 tilsvarer 800.000 tonn CO2 1,5 prosent av Norges totale utslipp.