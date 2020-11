Yara Birkeland

Yara Birkeland: Autonomiprosjekt på land ble for komplisert

Yara-sjef Svein Tore Holsether angrer ikke på at gjødselskapet satte i gang med å bestille et autonomt og elektriske skip. På landsiden ble prosjektet for komplisert og kostbart. Skipet er ferdig og skal tas i bruk, men det er ikke bestemt når.