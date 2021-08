Widerøe skal la passasjerer fly elektrisk om fem år

For to år siden snakket vi med adm. direktør i Rolls Royce Electrical Norway, Sigurd Øverbø, og strategidirektør i Widerøe, Andreas Kollbye Aks, under Arendalsuka. I år har vi fornyet bekjentskapet og fått høre om utviklingen under pandemien. Den har ikke stått stille.

De to partnerne ser for seg å begynne flyvinger fra 2026. Det er tidlig, men de har tenkt å gjøre det på en smart måte. Widerøe vil ikke satse på det de beskriver som 30 år gammel teknologi. De vil heller omfavne framtidens elektriske fly og er villig til å ta de nødvendige skritt.

Sammenlikner med farmasi

Overgangen til elfly sammenlikner Widerøe litt med farmasi-industrien. De skal endre en gjennomregulert industri. Det er ikke lett. Dette handler ikke bare om teknologi. For å gjøre overgangen litt enklere har de tenkt å basere seg på et ferdig sertifisert italiensk fly. Det har gått gjennom alle de viktige godkjenningsprosedyrene. Dette flyet vil de bygge om til elektrisk drift med elektriske, norskproduserte, Rolls Royce motorer og batterikassetter som enkelt kan byttes under bakkeoppholdet.

Det norske kortbanenettet, den raske elektrifiseringen av bilparken og alle fergene danner et godt bakteppe for elfly her i landet. Det gjør at de to partnerne følges av mange rundt om i verden. Som med elbilen kan Norge bli et pionerland for elektriske fly.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag. I Arendalsuka publiserer vi hver dag kl 15.

Elbil – Teknisk sett

TU har også podkast om elbiler. Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag, og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett: