Wagner-sjef Prigozjin: Vi vender tilbake til basene for å unngå blodbad

En kolonne med soldater fra Wagner-gruppen har i løpet av lørdag rykket stadig nærmere Russlands hovedstad Moskva og sto på ettermiddagen rundt 40 mil sør for byen.

I en lydmelding lørdag kveld sier Prigozjin at han har gitt dem ordre om å snu på grunn av risikoen for blodbad.

Belarus' president sier han har fremforhandlet en avtale med Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin om å deeskalere situasjonen.

Ifølge Lukasjenkos kontor har Prigozjin gått med på å stoppe forflytningen av Wagner-krigere i Russland.

– Prigozjin har gått med på å deeskalere situasjonen, heter det fra Minsk lørdag kveld. En avtale som vil garantere sikkerheten til leiesoldatene, ligger ifølge Belarus på bordet. Kort tid senere bekrefter Prigozjin at han har gitt sine soldater ordre om å stanse fremrykningen mot Moskva for å hindre at russisk blod blir spilt.

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko snakket med Prigozjin i samråd med Russlands president Vladimir Putin, ifølge Minsk.

Saken oppdateres.