Det er en nydelig dag på vidda, hvor du er med på anlegg hvor det bygges ny høyspentlinje over fjellet. Sola skinner fra blå himmel, men vindens susing overdøves av maskinstøy fra anleggsarbeidene.

«Kom hit», roper en kollega, og vinker deg i sin retning. Du går mot ham gjennom lyngen, men plutselig endrer ansiktsuttrykket hans seg. Han veiver og ser redd ut.

Du rekker ikke registrere mer før alt blir svart. Du har gått rett under hengende last, og fått en container i hodet.

Heldigvis blir ikke utfallet fatalt, for du står egentlig trygt og godt på kontoret med VR-briller på hodet og en håndkontroll i hånda. VR er Statnetts nye HMS-verktøy.

Som en flysimulator

Arbeidet for å øke bevisstheten rundt sikkerhet ytterligere startet høsten 2016, etter to dødsulykker hos entreprenører på oppdrag for Statnett i april og mai samme år.

I den første ulykken falt en kroatisk montør 30 meter ned fra en mast i forbindelse med jording av linjen. I den andre ulykken kom en linjevogn i ukontrollert bevegelse etter forsering av en avstandsholder. Den kroatiske arbeideren døde senere av skadene han ble påført da han ble truffet av en sikringsvaier under hendelsen.

Som en del av HMS-arbeidet har Statnett utarbeidet en huskeliste du alltid må følge på anlegg og stasjon for å unngå farlige hendelser, de såkalte ni livreddende regler. Det er disse ni reglene de ansatte nå skal få testet at de kan i et VR-spill utviklet i samarbeid med selskapet Hyper.

­– I HMS er det tradisjonelt mange manualer som må leses og pugges, og det gir deg kunnskap, men ikke nødvendigvis nok bevissthet, og ingen erfaring. Vi ønsket å aktualisere HMS og treffe et bredere publikum på en sterkere måte med nye virkemidler, sier HMS-direktør Per Christian Øyan i Statnett.

– Tanken har vært å bygge noe tilsvarende piloters flysimulatorer tilpasset vår operative virksomhet, hvor hele sanseapparatet aktiveres slik at læringen blir bedre, og slik at du agerer og har en adferd som støtter opp om de livreddende reglene, sier Øyan.

Statnetts ni livreddende regler Jeg forsikrer meg alltid om at det er synlig jording på arbeidsstedet ved arbeid på frakoblet anlegg. Jeg forsikrer meg alltid om at det er synlig avsperring eller avskjerming ved arbeid nær ved spenningsatt anlegg. Jeg forsikrer meg alltid om at det er etablert tiltak som forhindrer at utstyr eller personell kommer innenfor fastsatt risikoavstand. Jeg er alltid sikret ved arbeid over 2 meters høyde. Jeg går aldri under hengende last. Jeg overholder alltid maskiners sikkerhetssone. Jeg bruker alltid påkrevd verneutstyr. Jeg bruker alltid sikkerhetsbelte, håndfriutstyr og kjører alltid etter forholdene. Jeg er alltid rusfri i arbeid.

Bevisste valg

HMS-sjef Anders Mathisen, som har ledet arbeidet med VR-verktøyet for Statnett, sier de har konferert med fagpersoner for å få situasjonene mest mulig realistiske i forhold til faktiske situasjoner man kan møte på en stasjon eller en anleggsplass.

Spillet er bygget opp slik at du må gjøre bevisste valg, og at utfallet av valgene du tar får ulike konsekvenser. Hva gjør du om du ser en gravemaskin bevege seg for nær spenningsatt anlegg? Gidder du gå for å hente en lift når du skal opp i høyden, eller går det greit å bruke gardintrappa som står foran deg? Sier du fra om kollegaen din ikke tar på seg hjelm?

– Vi mener VR-treningen vil treffe hele verdikjeden vår. Selv om reglene i størst grad treffer de som driver utførende arbeid, er det et fint verktøy for nye lærlinger, og viktig for kontorister som bare skal besøke anlegg. Alle skal være i stand til å ta riktige valg, vise omtanke og si fra om feil eller farlig arbeid, sier Mathisen.

Akkurat nå holder de på med akseptansetesting. Når eventuelle feil de finner er rettet, starter opplæring av VR-verter. Planen er at fem maskiner med HTC Vive og programvaren installert skal fordeles rundt i landet i sommer.

To plasseres ved de største kontorene, mens tre blir mobile enheter VR-vertene kan reise rundt til prosjekter med.

Foreløpig finnes programmet på norsk og engelsk, men det skal også komme på polsk, serbisk og kroatisk, så de fleste som jobber på entreprenørsiden i Statnett-prosjekter vil forstå.

VR-opplæringen blir frivillig, ikke obligatorisk som annen HMS-opplæring. Men bestillingene renner allerede inn, og HMS-lederne håper god gammeldags fremsnakking gjør at de vil få flest mulig gjennom programmet.

Flere bruksområder

Blir VR en suksess som HMS-verktøy, håper Statnett plattformen kan få flere bruksområder.

– Nå har vi kjøpt et produkt og laget en plattform med ferdige byggeklosser. Det er den mest ressurskrevende delen. Når vi har klossene er det lettere å bygge videre på nye tjenester og tilbud i VR-konseptet, sier Mathisen.

De ser for seg at verktøyet åpner muligheten til å øve i et trygt treningsmiljø på flere oppgaver og operasjoner hvor man ikke har rom for feil.

Statnett er heller ikke fremmed for å dele sitt produkt med andre:

– Om vi kan spre dette i miljøet er det bare positivt. Målet er jo at det skal gi en kollektiv bevissthetsøkning, og det er helt klart et verktøy som kan brukes på flere områder, sier Øyan.