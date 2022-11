Stockholm, Sverige: Onsdag inviterte Volvo pressen til den svenske hovedstaden for lanseringen av Volvo EX90 – den helelektriske oppfølgeren til flaggskipet XC90.

Syvseteren skal konkurrere i premium-segmentet, mot blant annet Tesla Model X, Hongqi E-HS9, Nio ES8 og BYD Tang.

EX90 er 503 centimeter lang og 196 centimeter bred, altså legger den på seg et par centimeter i begge retninger sammenliknet med XC90. Med sine 174 centimeter er den to centimeter kortere enn fossilvarianten.

Sammenliknet med Tesla Model X er det litt motsatt: EX90 er to centimeter kortere og knappe fire centimeter smalere enn Teslas største. Til gjengjeld er den 5,6 centimeter høyere enn Model X.

Bagasjeplassen er respektabel, men ikke rå: 655 liter bak andre seterad og 310 liter bak tredje seterad. Det finnes flere mer kompakte elektriske SUV-er som har bagasjeplass på størrelse med dette.

Svær og kraftig

Bilen fremstår som en mer strømlinjeformet utgave av forbrenningsmotor-forgjengeren. EX90 kan bestilles i to utgaver. Begge har firehjulstrekk, men motorene er litt forskjellige (se fullstendig spesifikasjonsliste nederst i saken):

Twin -utgaven får motorer på til sammen 300 kW , 408 hestekrefter og med 770 Nm.

Twin Performance får motorer på til sammen 380 kW, 517 hestekrefter og med 910 Nm.

En diger batteripakke på 111 kWh brutto (107 kWh netto) gir en WLTP-rekkevidde på 585 kilometer for Twin-utgaven og 580 kilometer for Performance, ifølge Volvo. Tallet er foreløpig ikke sertifisert.

Stort batteri og dimensjoner får også utslag på egenvekta: 2,8 tonn er knapt 400 kilo mer enn Model X med syv seter (og 800 kilo mer enn Model Y). Det er også rundt 150 kilo tyngre enn Hongqi E-HS9 med syv seter.

Mange sensorer

En omfattende sensorpakke og kraftig intern datamaskin skal gjøre at den svenske bilprodusenten kommer nærmere målet om null skadde eller drepte i en i ny Volvo.

I kupeen er det to kameraer og et sensorisk ratt som følger med på føreren. Utvendig har bilen åtte kameraer, fem radarer, hele 16 ultralydsensorer og en lidar-sensor.

– De former et usynlig skjold av sikkerhet, sier Rowan.

Dette blir en av de første serieproduserte bilene som får lidar-sensor som standard. Den skal kunne se 250 meter fremover, selv i stummende i mørket, ifølge Volvo-sjef Jim Rowan.

Volvo tror at man trenger mange ulike sensorer for å komme nærmere en selvkjørende fremtid. Det står i kontrast til Tesla, som kun satser på kamera for å nå samme mål.

– Den sikreste bilen noensinne

– I dag markerer vi en ny æra for Volvo. Den har ny teknologi, forankret i arven vår, sier Volvo-sjef Jim Rowan.

Han sier at de også har forbedret sikkerheten ved krasj, samt muligheten til å oppdage kollisjoner tidlig.

– Dette er den sikreste bilen noensinne, sier Rowan.

Som nevnt blir EX90 en bil i luksus-segmentet, og modellene som kan bestilles i dag, har det høyeste utstyrsnivået, kalt ultra. Bilen kommer da med luftfjæring som standard, samt massasjeseter foran, 21 tommers felger, panoramatak og en 14,5 tommers senterskjerm.

Nesten to års leveringstid

Infotainmentsystemet kjenner vi fra helelektriske XC40, nemlig Googles Android Automotive.

Bilen får en luftmotstandskoeffisient (CD-verdi) på 0,29. Det er samme verdi som Nio ES8, ifølge Auto-data, mens Tesla Model X har en CD-verdi på 0,24.

Bestillingene har startet. Om du fristes av EX90, må du imidlertid smøre deg med tålmodighet. De første norske kundeleveransene kommer ikke før andre kvartal 2024, ifølge Volvo. Altså kan det bli nesten to års ventetid på de som bestiller nå.

Her er flere spesifikasjoner: