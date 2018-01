Volvos nye batteribuss skal bli selvkjørende

Når andre generasjon Volvo 7900 electric kommer på veien senere i år, er det med en oppgradert batterielektrisk drivlinje. Nå jobbes det også med å gjøre tolvmetersbussen selvkjørende.

Volvo Bussar har nylig inngått en samarbeidsavtale med Nanyang Technological University (NTU) i Singapore om forskning og utvikling av autonome batteribusser.

På nytt testanlegg

Volvo og NTU skal sammen ta fram selvkjøringsteknologien som benytter 7900 electric som plattform. Samarbeidsavtalen gjelder i første omgang for to år, og to busser skal være klare i starten av 2019.

Den ene bussen skal brukes på Singapores testanlegg for autonome kjøretøy, Cetran, som ble åpnet for et par måneder siden. Her skal NTU-forskerne kunne teste nye funksjoner og undersøke hvordan bussen oppfører seg i samhandling med andre trafikanter i ulike situasjoner. Den andre bussen skal testes i samarbeid med operatøren SMRT.

CETRAN («Centre of Excellence for Testing and Research of Autonomous Vehicles - NTU») ble åpnet i november 2017. Foto: Vovlo Bussar

– Det er en raskt voksende interesse for både selvkjørende og elektrisk drevne kjøretøy i byer verden over. Sammen med NTU, som er et av verdens ledende tekniske universiteter, får vi nå mulighet til å teste forskjellige løsninger i realistiske forhold i en storby med høye ambisjoner for kollektivtrafikken, sier direktør Håkan Agnevall i en pressemelding fra Volvo Bussar.

Storbestilling fra Trondheim

Andre generasjon Volvo 7900 Electric ble vist fram for første gang på Busworld-messa i Kortrijk i Belgia i oktober. Denne skal settes i drift mot slutten av dette året.

Her tilbys tre forskjellige batteripakker, med en kapasitet på henholdsvis 150, 200 og 250 kWh. Til sammenligning hadde den første prototypen, som ble satt i drift hjemme i Gøteborg høsten 2014, et 76 kWh-batteri.

Bussene lades automatisk med en pantograf som kobler seg på bussen og som er basert på et åpent grensesnitt som heter OppCharge (tidligere «Volvo Opportunity Charging System»).

Mens pantografladingen tidligere var begrenset til 300 kW, er den nå oppgradert til å klare 450 kW ladeeffekt. Nye 7900 Electric blir dessuten mulig å lade med kabel. Alle bussene støtter CCS-standarden som vil være den foretrukne lademetoden når bussene står parkert i depot.

Den største elbussbestillinga hittil har Volvo fått fra Tide Buss som tidligere i høst bestilte 25 busser som skal brukes i Trondheim fra august 2019. Tide har også bestilt ti elektriske leddbusser fra franske Heuliez og som leveres av Iveco Norge.

I Singapore er det ABB som skal levere ladeinfrastrukturen som leverer 300 kW (HVC 300P).

Perfekte partnere

– For oss er Singapore og NTU perfekte partnere. Her finnes teknologimiljøet som vi er avhengig av, samt et helt økosystem av forskning, utvikling og implementering av nye løsninger. Teknologien vi tar fram i Singapore kan bidra til framtidige autonomiløsninger fra Volvo Bussar, uttaler Agnevall.

Det har lenge vært mye aktivitet knyttet til selvkjøring og tilhørende teknologi i Singapore. Volvo-prosjektet føyer seg inn i rekken.

I en McKinsey/Bloomberg-rapport for et drøyt år siden, der det tegnes opp tre forskjellige modeller som vil etablere seg med utbredelsen av elektriske og selvkjørende biler i de 50 største byene i verden frem mot 2030, pekes Singapore ut som et av åstedene for den mest radikale endringen fra dagens situasjon:

Den såkalte «sømløs mobilitet-modellen» vil hovedsaklig utspille seg i tett befolkede storbyer hvor det er høy gjennomsnittinntekt, som London, Chicago, Hong Kong og Singapore. Her vil transport bestå av en velfungerende offentlig transport, støttet av en kombinasjon av delte og selvkjørende biler. Ifølge rapporten vil 60 prosent av bilene være elbiler her i 2030, drevet frem av forbrukeretterspørsel, økonomiske incentiver og utvikling av lavutslippsoner.

Under denne modellen vil folk reise mellom 20 og 50 prosent mer enn i dag, siden det er enkelt og billig. Samtidig vil antallet biler reduseres, eller beholdes på samme nivå som i dag.

En annen rapport, som kom i fjor sommer og ble laget av konsulentselskapet Roland Berger, viste blant annet at forbrukere i Singapore er blant dem som er mest positive til selvkjørende transporttjenester.

Det er flere enn Roland Berger som spår en rask omveltning i bilindustrien. RethinkX publiserte nylig en rapport som spår at 96 prosent av all kjøringen kommer til å gjennomføres med selvkjørende biler i 2030.