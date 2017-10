Volvo tredobler batteriet og lanserer valgfri ladeløsning i nye elbusser

Da Volvo startet testdrift med sin første helelektriske buss i 2015, var det med en batterikapasitet på beskjedne 76 kilowattimer.

Når den oppgraderte 7900 Electric nå lanseres, er det med opp til tre ganger så store batterier og dessuten med mulighet for kabellading som den første bussen ikke har.

Tre batterivalg og CCS-lading

Den nye Volvo 7900 Electric vises fram for første gang på Busworld-messa i Kortrijk i Belgia fredag. Andre generasjons batteribuss skal etter planen kunne settes i drift mot slutten av 2018.

Her tilbys tre forskjellige batteripakker, med en kapasitet på henholdsvis 150, 200 og 250 kWh.

Ifølge Volvo Bussar vil versjonen med det største batteriet kunne kjøre opp til 200 kilometer mellom hver lading, avhengig av topografi og føreforhold.

Teknisk Ukeblad var med på testkjøring av den første prototypen i Gøteborg høsten 2014. Da forklarte produsenten at 76 kWh-batteriet var optimalisert kun for 10-20 kilometer rekkevidde, for å redusere belastninga. Bussen ble satt inn på sentrumsruter som var kortere enn dette, med hurtiglading i hver ende.

Denne ladingen skjer automatisk med en pantograf som kobler seg på bussen og som er basert på et åpent grensesnitt som heter OppCharge (tidligere «Volvo Opportunity Charging System»).

Mens pantografladingen tidligere var begrenset til 300 kW, er den nå oppgradert til å klare 450 kW ladeeffekt, opplyste Håkan Agnevall, som er administrerende direktør i Volvo Bussar, til Teknisk Ukeblad tidligere denne måneden (Ekstra-sak).

Nye 7900 Electric blir dessuten mulig å lade med kabel. Alle bussene støtter CCS-standarden som vil være den foretrukne lademetoden når bussene står parkert i depot.

Flere teknologier: En rekke konsepter for elbusser skal prøves ut i 2017 før hundrevis av elbusser kjøpes inn

Valgte dem med store ressurser

Agnevall påpekte samtidig at de forventer at operatører vil velge et sammensatt system flere varianter av nattlading og hurtiglading, drivlinjer og batteristørrelser, avhengig av hvordan busslinjene ser ut for eksempel når det gjelder lengde og topografi og bussoperasjonen som helhet. Denne fleksibiliteten forklarer Volvo nærmere i videoen nederst i artikkelen.

Den største elbussbestillinga hittil har Volvo fått fra Tide Buss som tidligere i høst bestilte 25 busser som skal brukes i Trondheim fra august 2019. Tide har også bestilt ti elektriske leddbusser fra franske Heuliez og som leveres av Iveco Norge.

Teknisk direktør Jan-Helge Sandvåg i Tide sier til Teknisk Ukeblad at det er for tidlig å presentere detaljene i ladeopplegget det blir lagt opp til på trondheimsrutene. Dette er fortsatt under utarbeidelse.

– Elektrisk bussdrift er fortsatt i en startfase. Det er fortsatt mye nybrottsarbeid som skal gjøres, så jeg er glad vi har den tida vi har før oppstart. Det har vært viktig for oss å velge solide samarbeidspartnere som vi er trygge på og som vil bidra med store ressurser for å sikre en stabil drift, sier Sandvåg.

De elektriske bussene selges som en nøkkelklar pakke der Volvo tar hånd om alt vedlikehold, inkludert batteriene, til en fast månedspris. Volvo forventer å bytte batteriene etter fem til sju år.

Ulike elbuss- og ladekonsepter, med hurtiglading med og uten pantograf i én eller begge ender av ruta eller kun depotlading, er blant det som skal testes ut når Ruter og tre operatører starter testkjøring med batteribusser i Oslo i neste måned.