Volvo viser sin neste elbil til våren

Volvos første serieproduserte elbil, XC40 P8 Recharge, ble sluppet løs på markedet i høst. Nå gjør de seg klare til å vise frem sin neste helektriske modell.

Dette skal skje 2. mars, skriver Autonews. Bilen skal være bygget på samme plattform som XC40 og Polestar 2, kalt CMA.

Volvo-sjef Håkan Samuelsson sier til Autonews at bilen skal ha et mer strømlinjeformet karosseri enn XC40, men at den ikke kommer til å bli en arvtaker til Volvo V40, som de avsluttet salget av i 2019.

V40 befant seg i et prissegment Volvo ikke ønsker å være. De fokuserer på biler med høyere pris i premiumsegmentet, sier Samuelsson. Flere detaljer om bilen er ikke kjent, men en titt i arkivet gir et hint om at det nok er produksjonsmodellen av konseptet Volvo 40.2 det er snakk om.

Volvo 40.2

Volvo viste da frem det som ble XC40 under navnet 40.1, og en kombibil som er svært lik Polestar 2 kalt 40.2. Dermed virker det ikke usannsynlig at bilen de skal vise blir en slags Volvo-variant av Polestar 2.

Volvo-konseptet 40.2 har store likhetstrekk med Polestar 2, og ble presentert i 2016. Bilde: Volvo

Volvo har tidligere sagt at modellen som skal erstatte V40 blir er mer høyreist bil. Det stemmer for så vidt bra med Polestar 2, som er noen centimeter høyere, og har litt mer bakkeklaring enn V40. Men hva de faktisk viser frem, gjenstår å se.

Det er også kjent at Volvo skal lansere en ny XC90, som skal komme i elbilvariant. Det er ventet at den skal settes i produksjon i 2022, noe som kan bety at de vil vise den frem i 2021.

En ny elbil hvert år

For øvrig er det ikke overraskende i seg selv at Volvo planlegger å lansere en ny elbil i 2021. De har tidligere signalisert at de vil lansere en ny elbil hvert år frem til 2025. Målet er at 50 prosent av bilene de selger skal være elektriske det året.

I den anledning har Volvo satt i gang utvikling av egne elektromotorer som skal brukes i fremtidige elbiler. I høst åpnet de et laboratorium for utvikling av elmotorer i Shanghai. Målet er at disse motorene skal stå i biler basert på den kommende SPA2-arkitekturen, som blant annet skal brukes på neste utgave av XC90.

Dagens XC40 og Polestar 2 benytter motorer fra Valeo-Siemens. I tillegg til det nye senteret i Shanghai driver Volvo design og utvikling av elektromotorer i Göteborg.