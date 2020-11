Volvo skal lage sine egne elmotorer

Volvo skal utvikle sine egne elektromotorer, skriver bilprodusenten i en pressemelding. Nå gjør de investeringer som skal komme i neste generasjon elektriske biler.

De har åpnet et laboratorium for elmotorer i Shanghai, som kommer i tillegg til eksisterende utvikling i Göteborg. Målet er å optimalisere drivlinjen i bilene sine, og ta frem elbiler som har lavere energiforbruk.

De kommende motorene skal brukes i SPA 2-plattformen, som lages for helelektriske biler. Dette er en videreutvikling av dagens SPA-plattform som brukes på biler i 60- og 90-serien.

Den første elbilen fra Volvo er den kommende XC40 Recharge, som er bygget på samme plattform som Polestar 2, kalt CMA. Den har dermed også samme motorer som Polestar 2, en 150 kilowatt maskin levert av Valeo-Siemens.

Det er allerede kjent at dette bare skal være en løsning frem til Volvo selv er klare til å bygge egne elektromotorer til sine biler. Prototyper skal allerede være designet og er i ferd med å testes hos Volvo.

Mål om egenutviklede drivlinjer

Målet er egenutviklede drivlinjer, hvor de har kontroll på både maskinvare og programvare.

Volvo selger kun biler med elektromotorer, så enhver ny Volvo er en hybrid i en eller annen grad. For fremtiden har ikke Volvo planer om å utvikle motorene til ikke-ladbare hybrider selv.

Det eksisterende laboratoriet i Göteborg og det nye i Shanghai skal jobbe med design og utvikling av de samme elektriske motorene, og de skal brukes i både ladbare hybrider og elbiler på SPA 2-plattformen. Den første modellen ut er nye XC90 i 2022.

Inntil videre er det ikke offentliggjort hvor motorene skal produseres.

– Laboratoriene skal teste, verifisere og optimalisere våre egendesignede og -utviklede elektriske motorer og komponenter, sier kommunikasjonssjef i Volvo Car Norge, Erik Trosby.

Det er bare fem år siden Volvo satset 90 milliarder kroner på å utvikle en ny motor, som bygges i Skövde i Sverige. Nå er målet at 50 prosent av bilene de selger globalt skal være elbiler innen 2025.

For et år siden ble det klart at Volvo og den kinesiske eieren Geely skal slå sammen sine forbrenningsmotordivisjoner i et nytt, separat selskap. Årsaken er at de ikke ser forbrenningsmotor som et vekstmarked, sa Volvo-sjef Håkan Samuelsson til Financial Times i fjor.

Å kvitte seg med egen forbrenningsmotorutvikling vil også gi dem bedre mulighet til å fokusere på elbilutvikling.

Den nye motorprodusenten skal fortsatt selge forbrenningsmotorer til alle Geely-selskaper, inkludert Volvo.

Faser ut dieselmotoren

Bilprodusenten har allerede bestemt at dieselmotorer skal fases ut, og fjerner motorvalget på flere modeller. Disse erstattes av mildhybridvarianter med bensinmotor. I Norge er det i dag ikke lenger mulig å kjøpe en ny XC40 med dieselmotor. Da ny S60 ble lansert for et par år siden, var ikke dieselmotor et tilbud. Dieselmotor er heller ikke et alternativ i S90, og nylig ble det klart at V60 heller ikke lenger er tilgjengelig med dieselmotor.

Cross Country-utgavene av V90 og V60 er imidlertid fortsatt tilgjengelig med dieselmotor, sammen med XC60 og XC90.

Volvo-sjefen sa i 2018 at han ikke ser for seg at Volvo kommer til å utvikle noen ny generasjon dieselmotor.

Foruten å utvikle egne elektromotorer jobber Volvo også med utvikling av elbilbatterier både i Sverige og Kina. Volvo setter sammen sine batteripakker til XC40 i Gent i Belgia.

Deres første elbil skal leveres ut til kunder i Norge i løpet av november.