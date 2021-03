Volvo lanserer elbilen C40

Volvo lanserte i dag sin neste elbilmodell, oppfølgeren til XC40 P8 Recharge. Den nye bilen er også i 40-serien, og ser ut til å være Volvo-varianten av Polestar 2.

Bilen ble lansert samtidig som Volvo melder at de har bestemt seg for å bli en helelektrisk bilprodusent innen 2030, og at disse bilene kun skal selges over internett. Nykommeren blir kun tilgjengelig for kjøp over nett.

Nykommeren heter C40 Recharge, og er bygget på samme plattform som Polestar 2 og XC40, kalt CMA.

420 kilometer

Batteri og drivlinje er den samme på begge, som vil si at C40 har 78 kilowattimers batteri og firehjulstrekk. Rekkevidden skal være 420 kilometer, men denne kan man forvente forbedres over tid via oppdateringer over nett, ifølge Volvo. Tilgjengelig batterikapasitet er 75 kilowattimer.

Motorene har som på søskenmodellene 150 kilowatt hver, og et samlet dreiemoment på inntil 660 newtonmeter.

Null til hundre går på 4,9 sekunder, og toppfarten er 180 kilometer i timen.

Bilen hurtiglades med inntil 150 kilowatt, og 0 til 80 prosent skal gjøres på 40 minutter når batteritemperaturen er optimal. Skal du lade hjemme, støtter bilen trefaselading med inntil 11 kilowatt, som gir oppladet batteri på åtte timer.

Volvo C40 Recharge ligner XC40 forfra. Foto: Volvo

Bilen har også såkalte «Pixel Headlights», som vil si at lyktene har LED-matrise som en dataskjerm. Det gjør det mulig å styre lyset slik at man ikke blender motgående trafikk, samtidig som resten av veien er godt opplyst.

Tilsvarende teknologi finnes i andre biler.

Bilen kommer som sine søsken med Android Automotive, som gir tilgang til Google-tjenester som Google Maps og Google assistent.

Litt kortere enn Polestar 2

Selv om bilen teknisk sett ser ut til å være ganske lik Polestar 2, er den ikke bare en Polestar 2 med Volvo-logo. Utseendemessig er de litt forskjellige.

Bilen er 4,43 meter lang, 2,03 meter bred med speil, og 1,58 meter høy. Bakkeklaring er ikke oppgitt. Dermed er den litt kortere, høyere og bredere enn Polestar 2, som måler henholdsvis 4,6, 1,98 og 1,48 meter. Vekten ser ut til å være nesten lik, 2185 kg på C40 mot 2123 kg på Polestar 2.

C40 kan leveres med tilhengerfeste som trekker inntil 1800 kg, og den kan lastes med 75 kg på taket. Bilen har total bagasjeromsplass på 489 liter, i tillegg til 21 liter under panseret.

– C40 er en bil som viser hvor vi er på vei, helt elektrisk, kun solgt på nett, sier Volvos teknologidirektør Henrik Green.

Leveres i Norge i fjerde kvartal

C40 skal bygges side om side med XC40 i Gent i Belgia. Produksjonen starter til høsten. Volvo bemerker at spesifikasjonene kan endres til da. Det kan tenkes at rekkevidden endres når bilen er ferdig typegodkjent.

De første bilene leveres til norske kunder i fjerde kvartal. Prisen er ikke kjent, men skulle vi tippe vil vi tro at den ikke ligger veldig langt fra XC40 Recharge.

Volvo forteller oss at prisen blir tilgjengelig når bilen kommer i salg i løpet av sommeren.

Jobber med forbedringer

Volvos teknologidirektør Henrik Green fortalte i et fellesintervju med norske journalister etter lanseringen at C40 Recharge i realiteten er en XC40 Recharge med annet karosseri.

Det kan kanskje høres kjedelig ut, men gjør også utviklingsarbeidet på programvaresiden ganske mye enklere for Volvo. For eksempel dette Volvo forteller om at du kan forvente lengre rekkevidde over tid.

Men når man kan forvente at rekkevidden økes, det kan han ikke si noe om.

Green sier også at Volvo kommer til å ha fokus på optimalisering av batteritemperaturene. Da vi testet XC40 opplevde vi litt treg ladehastighet i vinterkulda. Enkelte biler varmer automatisk batteriet for å sørge for raskere ladehastigheter, og Green har tidligere sagt til TU at dette er noe de tenker på.

Vi spør derfor om han kan fortelle noe mer om når kundene kan forvente at dette er på plass. Han svarer at han ikke kan love noe, men at de akkurat nå før sommeren fokuserer på temperaturhåndtering i varmt vær. Og at det hadde vært «kul» å ha noen forbedringer klare til kundene innen neste vinter. Men igjen garanterer han ingenting.

Green fikk også spørsmål om varmepumpe, og hvorvidt Volvo vurderer neste generasjon varmepumper. Han sier at dette er noe de jobber med til neste generasjon XC90 på SPA2-plattformen.

XC90 skal som kjent leveres som elbil, og vil vises frem neste år. Denne bilen kommer med egenutviklede elektromotorer og forbedringer på batteriteknologien.

C40, XC40 og Polestar 2 har elektromotorer fra Valeo-Siemens.

Green fikk spørsmål om ladenettverk, og Green kunne ikke si annet enn at Volvo er i dialog med mange av de største ladenettverkene. Vi regner med at det er Ionity det her siktes til.