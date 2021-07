Volkswagen ruller ut programvare til ID-bilene

Volkswagen er klar til å dytte ut programvare til ID.3 og ID.4. I løpet av juli kommer den første OTA-oppdateringen (over-the-air) til bilene.

Fra og med denne oppdateringen skal ny programvare rulles ut til bilene jevnlig, skriver Volkswagen i en pressemelding. Det er ID.3 som oppdateres først og får versjon 2.3 av ID.Software, som de kaller det.

Det er medlemmene av Volkswagens såkalte «First Movers Club» – et kundeprogram som ga enkelte fordeler til de første kundene som mottok ID.3. Dette for å kompensere for at bilene ble levert uten alle funksjonene de skulle ha.

Oppdateringen gjøres så gradvis tilgjengelig for resten av ID.3, 4 og 4 GTX-eierne i tiden som kommer.

Tyskerne vil deretter levere oppdatert programvare til flåten hver tredje måned fremover.

Forbedrer lys og infotainment

Blant forbedringene som kommer, melder Volkswagen at funksjonen til lysstripen under frontruten, kalt ID. Light, skal utvides, og den dynamiske fjernlysassistenten skal forbedres. Videre skal infotainmentsystemet bli enklere å bruke, få noen designjusteringer og bedre ytelse og stabilitet.

Oppdateringene sendes ut til bilene via mobildatatilkobling, i motsetning til for eksempel Tesla, som krever at bilen er koblet til et wifi-aksesspunkt for oppdateringer som ikke er sikkerhetskritiske.

Infotainmentsystemet i ID-bilene skal forbedres. Foto: Mathias Klingenberg

I pressemeldingen sier Volkswagens styremedlem for utvikling Thomas Ulbrich at en egen prosjektgruppe som er ansvarlig for programvareoppdatering, kalt ID. Digital, gjør det mulig å lytte til kundetilbakemeldinger og gjøre endringer basert på dette.

OTA-oppdatering er kun tilgjengelig på ID-modeller med programvareversjon 2.1 eller nyere. Alle biler produsert fra uke 8 i år har denne versjonen. De bilene som ikke har denne utgaven, må innom verksted for å få siste utgave av programvaren. Dette er i så fall kun nødvendig den ene gangen.

Kan oppdatere alle kontrollenheter

Måten Volkswagen har designet ID-modellene på, gjør det mulig å oppdatere 35 kontrollenheter i bilen via den sentrale datamaskinen, kalt ICAS, i bilen. Dette betyr at Volkswagen kan rulle ut endringer i alt fra hvordan menysystemet ser ut til hvordan bremsene fungerer.

I fremtiden vil det bli mulig å kjøpe nye funksjoner til bilene. Tanken er at du ikke trenger å bestemme deg for utstyrsnivået når du kjøper bilen, men at du kan legge til nye funksjoner via oppdateringer når du trenger dem. Det er flere bilprodusenter som legger opp til slike oppdateringer, eller abonnement, på funksjoner.

For eksempel er det mulig å kjøpe raskere akselerasjon på en Tesla Model 3, oppgradere hovedlyset i en Audi E-Tron og oppgradere filholderassistent i en Porsche Taycan. Det er ventet at det vil bli mulig å abonnere på selvkjøringsfunksjoner når dette blir tilgjengelig, slik at biler kan kjøre selv når man har behov for det.