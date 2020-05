Volkswagen kommer med ytelses-modeller i ID-serien

Volkswagens R-varianter er biler som er spesielt satt opp for høyere ytelse. Disse såkalte R-line modellene har vært tilgjengelige på modellene Golf, Passat og Touareg.

Den nye generasjonen Golf kommer også til å få sin R-line-variant, med firehjulstrekk og 2 liter med turbo. Men det kan vise seg å bli en av de siste med forbrenningsmotor. Fremtiden er elektrisk, også for R-line.

I et intervju med Top Gear sier Volkswagens salgs- og markedssjef Jürgen Stackmann at R melder overgang til elektrisk.

Han sier at det R-avdelingen allerede begynte å jobbe med for to og et halvt år siden skal gjennomføres som planlagt. Det betyr at de fortsatt har noen modeller med forbrenningsmotor i ermet, men at det deretter blir biler med elektromotor som skal tunes.

Helelektrisk R ikke avgjort

De som lider av forbrenningsmotormelankoli kan foreløpig puste med magen. Stackmann snakker om elektrifisering, og ikke nødvendigvis at alle R-line-modeller skal komme som rene elbiler. Han viser blant annet til den nylig lanserte Touareg R, som har hybrid drivlinje.

Det later ikke til å være avgjort at R skal bli helektrisk, men det kan bli resultatet på sikt. Inntil da vil det i det minste kommer hybridmodeller.

Alternativet er at Volkswagen setter opp et eget ytelsesprogram for ID-modellene under et annet navn, ifølge Stackmann.

Det eksisterer allerede en ID. R. Dette er en elektrisk sportsbil som har slått flere rekorder rundt om, blant annet bakkeløpet Pikes Peak i Colorado, hvor den ble første bil til å gjennomføre på under åtte minutter. Den har banerekord for elbil på Nürburgrings Nordschleife, og er raskeste bil noensinne i bakkeløpet «Goodwood Festival of Speed» i England.

Nå er riktig nok ikke ID. R en produksjonsmodell, og neppe heller en god indikator på hvilke høyytelses ID-modeller vi får se i fremtiden, men det kan tenkes at teknologien og erfaringene påvirker disse bilene også.