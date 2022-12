Vindkraftkabel til Grenland?

Regjeringen skal til våren lyse ut konsesjon for å bygge ut havvind i det som betegnes som Sørlige Nordsjø 2. Dette er det største og viktigste bidraget for å få mer fornybar kraft inn til Norge i dette tiåret.

Regjeringens annonserte 6. desember utlysning av første trinn i en 3000 megawatts (MW) plan frem mot 2040. Første trinn heter Søndre Nordsjø 2, med 1500 MW det skal gis konsesjon for å bygge. 1500 MW strøm er mye mer enn det Grenlands-industrien trenger for dagens produksjon. Økningen er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet som ligger i målet om å bli klodens første klimapositive industriregion.

På tide å tenke seg om!

2. desember publiserte Statnett sin studie, som danner grunnlaget for konsesjonsrunden. Det er den første i en rekke konsesjoner fremover, som frem til 2040 skal gi 25 ganger så mye vindkraft. Det er like mye strøm som vi i dag får fra alle landets vannkraftverk.

Grenland har de største punktutslippene i landet. Derfor er landets mål avhengig av at Grenlands-industrien når sine mål, påpeker Bård Stranheim. Foto: Privat

Statnetts ferske rapport beskriver hvordan strøm fra Sørlige Nordsjø 2 skal føres inn i landets strømnett. Det er nå vi må tenke oss om to ganger! Følger vi Statnetts planer, er det lite sannsynlig at Grenlands-industrien kan gjennomføre de planlagte klimatiltakene. Industriklyngen Powered by Telemark og Sintef har tidligere i år utarbeidet et veikart for å skape klodens første klimapositive industriregion. 14 prosjekter vil fjerne over 2 millioner tonn CO 2 , og samtlige vil være avhengig av fornybar kraft!

Det grønne skiftet står på spill, om landets mål om 55 prosent reduksjon av klimagasser skal være fjernet innen 2030. Grenland har de største punktutslippene i landet. Derfor er landets mål avhengig av at Grenlands-industrien når sine mål.

Kan ikke vente

Statnett anbefaler ilandføring av kabel fra Sørlige Nordsjø 2 til Sørlandet. Det er lengre, og dermed dyrere, å legge kabel til Grenland. Hvis utbygging av vindkraft til havs kun trenger én kabel, ville dette vært en vanskeligere beslutning. Slik er det ikke. Basert på prosjektert 6-9 GW fra Søndre Nordsjø 2 vil vindkraftutbyggingen kreve fire til seks kabler inn til fastlandet. Det er derfor primært rekkefølgen våre politikere nå skal ta stilling til.

Venter vi til andre konsesjonsrunde eller senere for ilandføring i Grenland, vil ikke Norge nå sine klimamål i 2030!