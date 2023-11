Vil produsere hydrogen i Nordsjøen

Hvorfor sende strømmen til land når prisene er veldig lave? Spesielt hvis vi likevel skal produsere hydrogen? Det er spørsmålene som ligger til grunn for selskapet HydePoint i Stavanger. De vil heller bruke strømmen like ved der den produseres på en plattform ute i havet til å produsere hydrogen. En slik plattform kan både produsere hydrogen og fungere som et utgangspunkt for strømkabelen til land.

Daglig leder Elin Steinsland i HydePoint mener markedet for strøm og for hydrogen passer veldig godt sammen. Når strømprisen er lav, kan man produsere billig hydrogen – og når den er høy, kan man bruke plattformene som substasjoner for å samle kablene fra vindturbinene og sende strømmen til land. Ved å balansere effektivt mellom strøm og hydrogen på denne måten og samtidig fungere som substasjoner, blir kostnadene lave og muliggjør enkelt vedlikehold. Samtidig reduserer løsningen energitapene til et minimum og minker behovet for nettutbygging.

– Det hydrogen kan bidra med, er å hindre at man må bygge så mye nett, for du slipper å dimensjonere nettet ditt etter toppene, sier Steinsland.

At markedet for hydrogen vil vokse, er det ingen tvil om. EU ønsker å få tilgang til 20 millioner tonn hydrogen i 2030. HydePoint ønsker å bygge på den omfattende offshorekompetansen til eierne Kongsberg-Gruppen, Moreld og Arendals Fossekompani for å bygge flytende, ubemannede plattformer som kan knyttes opp mot 500 MW elektrisk generering og produsere ti tonn hydrogen i timen.

Gassen som produseres, kan sendes med skip til markedet, men Gassco ser også på muligheten for å bruke rørinfrastrukturen for naturgass til hydrogentransport eller å legge et nytt nettverk til markedet i Europa på havbunnen.

– Vi har jo aldri hatt hydrogenproduksjon i havet. Vi må starte med å pilotere det nær land, og når barnesykdommene er tatt ut, kan man begynne å tenke å sette det på havet, sier Steinsland. Vi snakker mer om dette i dagens podkast.

