Vil ha strengere krav til plattformbygging i Asia

Seks personer mistet livet og flere ble skadet i forbindelse med arbeid på Martin Linge-plattformen ved Samsung Heavy Industries verft i Sør-Korea.

Tidligere har det også vært flere dødsulykker på Goliat, som ble bygget på Hyundais verft i Sør-Korea.

Onsdag var ulykkene og overskridelsene tema i Stortingets spørretime, melder e24.

Vil ha «skikkelig regelverk»

– Jeg tror ikke vi er ute av faresonen, sa stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap) fra Stortingets talerstol i spørretimen onsdag.

– Derfor vil jeg svært gjerne se at vi fikk på plass et skikkelig regelverk og en hjemmel til å gå oljeselskapene nærmere etter i sømmene når det gjelder prosjektoppfølgingen, på samme måte som vi gjør når det gjelder utvinningen, sa Henriksen ifølge e24.

Dødsfallrate på 12,5

Henriksen viste til forslag som Arbeiderpartiet fremmet i forbindelse med behandlingen av planen for Johan Sverdrup-feltet i 2015:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan myndighetene gjennom en tettere oppfølging av utbyggingsprosjekter kan sikre at kontraktsstrategier og prosjektgjennomføring bidrar til at våre overordnete målsettinger i petroleumspolitikken nås.»

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt målsettingen om å være verdensledende på HMS kan styrkes ved at hele, eller deler av Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (Rammeforskriften), gjøres gjeldende også ved bygging av installasjoner til norsk sokkel.»

- Med tanke på utviklingen i Martin Linge-prosjektet, med hensyn til både overskridelser, forsinkelser og den tragiske ulykken, hvilke tanker gjør statsråden seg om hva som kan gjøres for å unngå denne typen uønsket utvikling ved bygging av prosjekter til norsk sokkel? spurte Henriksen.

Kan det bli aktuelt å børste støv av disse forslagene igjen?

- Ja, det kan bli aktuelt å gå i den retningen igjen, sier Henriksen til Teknisk Ukeblad.

Han henviser til at Ap har programfestet at myndighetene bør få utøve en viss kontroll med hvordan oljeselskapene setter ut kontrakter.

- Helt legitime krav

Henriksen ønsker at PUDene (plan for utbygging og drift, red anm.) oljeselskapene må skrive før de får godkjent et utbyggingsprosjekt, skal inneholde flere opplysninger.

- Så lenge det er slik at hvis det går galt, så kommer 90 prosent av regningen på fellesskapets bord, så er det helt legitimt at fellesskapet stiller spørsmål og ser til at selskapene har noen klare, gode tanker om prosjektgjennomføringen og bygging, før de får godkjent prosjektene sine, sier Henriksen til Teknisk Ukeblad.

- I en PUD så er det ganske mange ting Oljedirektoratet går grundig gjennom, før de gir sin anbefaling, men det handler om ressursuttak. Jeg mener det er like viktig å se på at man får gjennomført utbyggingen på kvalitet, på tid og til rette kostnad, sier han.

I Stortinget foreslo han at det i PUDen kan kreves at det skal være god oppfølging av HMS under byggeperioden.

Les også: På dette verftet døde tre Goliat-arbeidere. Til neste år får ikke sjefene lønn

Minister advarer

Olje- og energiminister Terje Søviknes beklaget ulykken ved Samsung-verftet.

– Det var en fryktelig beskjed å få om at vi hadde hatt en storulykke ved Samsung-verftet med tragisk utfall for arbeidere der. Det er grunn til å la våre tanker gå til dem som nå sitter igjen uten sine kjære, sa Søviknes fra Stortingets talerstol, ifølge e24.

Samtidig advarte ministeren mot Arbeiderpartiets forslag om mer kontroll med anskaffelsene.

– Det blir en sammenblanding av roller som jeg ikke tror vi er tjent med i den norske forvaltningen av olje- og gassressurser. Det er sånn at man må ha en ansvarsfordeling mellom selskapene som er byggherre og myndighetene som kan stille generelle krav til olje- og gassvirksomheten, sa han.

Søviknes viste også til at det er myndighetene i de respektive land som har ansvaret for regulering og oppfølging av HMS-arbeid, når prosjekter blir satt ut til andre land.

Undersøker mulig signalfeil

Politiet i Sør-Korea etterforsker ulykken på Samsung-verftet som krevde seks liv.

De undersøker blant annet muligheten for at ulykken kan skyldes signalfeil mellom de to kranene som var involvert i ulykken, ifølge Korea Herald. De undersøker også muligheten for mekanisk svikt i kranen.

Politiet holder på med å gjennomgå arbeidslogger og opptak fra overvåkningskameraer.