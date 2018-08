Vil ha globalt forbud mot «drapsroboter»

Human Rights Watch (HRW) oppfordrer landene, som skal delta på møtet fra 27. til 31. august, til å enes om å starte forhandlinger neste år.

Målet må være å utarbeide en avtale som vil stille krav til det organisasjonen kaller meningsfull menneskelig kontroll over våpensystemer og bruk av makt.

Utvikling av våpensystemer som opererer selvstendig og uten menneskelig kontroll, produksjon av slike våpen, og bruk av dem bør forbys, heter det i den 46 sider lange rapporten Heed the Call: A Moral and Legal Imperative to Ban Killer Robots , som HRW la fram tirsdag.

– Å tillate utvikling og bruk av drapsroboter vil undergrave etablerte moralske og juridiske standarder, sier våpenforsker Bonnie Docherty i HRW, som samordner prosjektet Campaign to Stop Killer Robots, der HRW og flere andre organisasjoner deltar.

– Landene bør samarbeide om å forby disse våpensystemene i forkant før de sprer seg rundt om i verden, sier Docherty.

Robot-motstand

FN-møtet i slutten av måneden er en oppfølging fra et tilsvarende møte i fjor. Samtaler om å underordne såkalte drapsroboter, eller drapsdroner, under FNs våpenkonvensjon ble formalisert i 2017, men uten at det er utarbeidet noe spesifikt mål.

Så langt har 26 land gitt sin støtte til å forby slike autonome våpensystemer. Over 20 fredsprisvinnere og over 160 religiøse ledere og organisasjoner krever forbud.

I juni la Google fram et etisk rammeverk som inkluderer forpliktelse til ikke å utvikle kunstig intelligens til våpenbruk, og i fjor sto Tesla-sjef Elon Musk fram med en advarsel om at framtidens krigsteknologi kan løpe fra menneskeheten, med mindre man bremser den raske robotutviklingen.

Folkeretten

Under revideringen i 1995 av konvensjonen om konvensjonelle våpen fra 1980 ble forbud mot laservåpen som blinder fienden, vedtatt. Tre år senere ble forbud mot slike laservåpen tatt inn i folkeretten.

Støtten til forbudet var i stor grad begrunnet med bekymringer nedfelt i Martensklausulen, en humanitærrettslig bestemmelse nedfelt i Haagkonvensjonen og Genevekonvensjonen. Formålet med Martensklausulen er å unngå juridisk tomrom under væpnet konflikt. I denne klausulen vises det til «humanitære prinsipper og den offentlige samvittigheten».

HRW og Campaign to Stop Killer Robots viser til den samme klausulen ved å uttale at den danner moralsk grunnlag for å forby våpen som fortsatt er under utvikling.

– Martensklausulen gir presedens for å forby autonome våpen før de blir realitet, heter det i rapporten, som er publisert i samarbeid med Harvard Law School International Human Rights Clinic.

– Uten menneskelige kvaliteter

Denne type våpen kan undergrave humanitære prinsipper fordi roboter ikke vil være i stand til å bruke verken medfølelse eller nyansert rettslig og etisk bedømming når de beslutter å bruke dødelig makt. Uten slike menneskelige kvaliteter vil bruken av slike våpen møte betydelige hindre når det gjelder å sikre humanitær behandling av andre og vise respekt for menneskeliv og menneskeverd, heter det i rapporten.

Tiltak som reguleringer eller politiske erklæringer vil ikke være tilstrekkelig for å innføre rettslig bindende forbud, fordi man da unnlater å fjerne de mange farene som våpnene utgjør, advarer HRW.