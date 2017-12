Denne roboten skulle fjerne hjemløse – så ble den selv bortvist

Roboter brukes blant annet i industrien, til å frakte ting og i landbruket. Nå møter de også noen av byscenens mer sårbare sjeler.

Den siste måneden har nemlig roboten Knightscope K5 patruljert gatene utenfor kontoret til San Francisco Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SF SPCA) i byens Mission-distrikt i California i USA. Organisasjonen jobber med forebygging av dyreplageri og har som ambisjon om å lage et samfunn hvor «hvert dyr har et kjærlig hjem», ifølge nettsiden.

Det kan virke som ambisjonen ikke inkluderer mennesker, for robotens oppgave er å sørge for at hjemløse ikke slår seg ned på gatene utenfor kontoret. Det skriver blant andre San Fransisco Business Times (SFBT).

Roboten er satt inn for å motvirke en økende trend med sprøytespisser, bilinnbrudd og kriminalitet som tilsynelatende var forbundet med de hjemløses leirer, skriver avisa.

– Vi fikk ikke brukt fortauene i det hele tatt når det var nåler, telt og sykler fra leirene, sier Jennifer Scarlett, president i SF SPCA, til avisa.

Patruljerer ved hjelp av digitale gjerder

Patruljeroboten er utviklet av det Silicon Valley-baserte oppstartsselskapet Knightscope, som ble startet i 2013. Robottypen heter K5 og er knappe 160 centimeter høy og 85 centimeter bred. Den drøyt 180 kilo tunge maskinen har en toppfart på knappe fem kilometer i timen. Den er utstyrt med fire kameraer som hver kan lese opptil 300 bilskilt i minuttet.

Den har flere typer sensorer, blant annet nærhetssensorer, termiske sensorer, lasere og GPS, og patruljerer et ønsket området ved hjelp av geofencing. Dette er digitale gjerder som setter geografiske begrensninger for robotens bevegelser.

Tanken bak roboten er ikke å erstatte den menneskelige vekteren – K5 skal heller supplere mennesket og bedre beslutningsgrunnlaget. Den skal kunne sende varsler ved ulovlig ferdsel eller når den gjenkjenner svartelistede personer.

Roboten leies ut for syv dollar i timen. Knightscope skal ifølge Business Insider ha minst 19 kunder i fem forskjellige amerikanske stater.

Denne roboten patruljerte gatene. SF SPCA kalte roboten for K9 ("canine", som i en hund). Men det korrekte navnet på selve robottypen er altså K5. Bilde: Knightscope

Grillsaus over sensorene

K5 ble ikke så godt mottatt av folket som hadde slått seg ned langs fortauet utenfor foreningens lokaler, forteller Scarlett til SFBT.

– Det tok mindre enn én uke før noen la en presenning over roboten, dyttet den over ende og helte grillsaus over alle sensorene, sier Scarlett til avisa.

Etter dette roet ting seg noe ned. Pressesjef i SF SPCA Krista Maloney forteller at til Business Insider at det ble færre leirer og at antallet bilinnbrudd i området gikk ned etter hvert som roboten patruljerte området.

Roboten har vært et diskusjonstema i San Fransisco, blant annet på sosiale medier. Innbygger Fran Taylor sier til SFBT at robotene er et angrep på de i San Fransisco som strever med å overleve i en dyr by.

Nylig ga de lokale myndighetene dyrevelferdsorganisasjonen beskjed om at roboten må holdes borte fra fortauet, ettersom SF SPCA ikke har tillatelse til å patruljere offentlig område. Dersom dette ikke skjer, vil organisasjonen risikere dagsbøter på opptil 1.000 dollar.

Dyrevelferdsorganisasjonen har nå fjernet roboten fra tjeneste og overlatt diskusjonen med myndighetene til Knightscope. Robotprodusenten ville ikke uttale seg om samtalene overfor Business Insider eller SFBT.

Nokas vurderer patruljedroner

Ådne Mauritzen, kommunikasjonssjef i Nokas, forteller at de ikke har tatt i bruk roboter i sin vektertjeneste per dags dato.

– Men vi ser at utviklingen kan gå den veien, og vurderer flere ting, blant annet droner, sier Mauritzen til TU.

Vekterleverandøren patruljerer i dag blant annet Oslo S og på flere kjøpesentre rundt om i landet. Mauritzen forteller at de i utstrakt grad bruker overvåkningskameraer for å gjøre den manuelle jobben enklere.

Her sørger roboten for sikkerheten på Westfield Valley Fair kjøpesenter in San Jose, California. Bilde: Ben Margot/AP/Scanpix

– Kameraene programmeres for å automatisk følge med på og fange opp mistenkelig oppførsel og bevegelse. Dermed kan ting fanges opp også når personellet ikke kikker på skjermene, sier Mauritzen.

Selv om han tror en del vekteroppgaver kan bli automatisert, frykter han ikke at det blir et mindre behov for vektere av kjøtt og blod i tiden som kommer.

– Vi tror det heller er motsatt. Vi ser at vekterbransjen tar over flere og flere samfunnsoppgaver som politiet tradisjonelt har ivaretatt for å opprettholde ro og orden. Det krever både hoder og hender, sier Mauritzen.